Indywidualnie z pomocą aplikacji. Polacy w głównych rolach w wyjątkowej edycji Wings for Life

Wyjątkowość Wings for Life World Run polega na tym, że jest to rywalizacja bez klasycznej linii mety. Finiszem dla uczestników jest samochód, który wyrusza ze startu pół godziny za zawodnikami. Wynikiem jest nie czas, ale pokonany dystans.

Wings for Life. 64,3 km w nogach zwycięzcy, świetne wyniki Polaków na świecie Agnieszka... czytaj dalej » W Polsce od kilku lat biegaczy "gonił" Adam Małysz, który zanim został kierowcą auta pościgowego, sam wziął udział w imprezie. W ubiegłym roku na starcie w Poznaniu stanęło osiem tysięcy biegaczy, a na całym świecie - ponad 120 tys. Nie inaczej miało być w tegorocznej, siódmej już edycji, która z powodu pandemii COVID-19 została odwołana.

Prawie milion kilometrów

Ze względów bezpieczeństwa nie było zatem masowego biegania, ale chętni mogli spróbować swoich sił w dowolnym miejscu na świecie za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej. - Tym razem pobiegniemy sami z aplikacją, to jedyna szansa. Ja też wystartuję u siebie w górach. Najważniejszy w tym wszystkim jest cel - startujemy, by wesprzeć badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym i dać nadzieję osobom poruszającym się na wózkach. Tym razem niestety "Kapitan Wąs" nie będzie was gonił, ale wirtualny samochód na pewno was gdzieś złapie - zapowiadał Małysz.

W Polsce o godz. 13 wystartowało łącznie dziewięć tysięcy osób - o tysiąc więcej, niż planowano. W Poznaniu przygotowano 8000 pakietów (każdy kosztował 120 zł), które wyprzedały się w rekordowym tempie. Łącznie w charytatywnym biegu za pomocą aplikacji wzięło udział ponad 77 103 uczestników w 104 krajach. Pokonali oni 924 960 kilometrów, a wirtualny samochód pościgowy potrzebował 4 godzin i 11 minut, żeby "dopaść" ostatniego biegacza.



So #AdamMalysz is usually a Catcher Car driver. Must be a delight to be on the other side today!





Polki na podium

Wśród panów triumfował Michael Taylor. Brytyjczyk pokonał 69,9 km. Najlepszy z Polaków - siódmy - był Tomasz Osmulski. Jego wynik to 57,1 km.

U pań zwyciężyła Rosjanka Nina Zarina - 54,2 km. Druga była Dominika Stelmach - 51,2 km, a trzecia Martyna Kantor - 50,3 km.

Fundacja Wings for Life od lat nieprzerwanie poszukuje skutecznej metody leczenia urazów rdzenia kręgowego. W tym roku - jak poinformowali organizatorzy - udało się zebrać na ten cel 2,8 mln euro.



Kolejną edycję biegu Wings For Life organizatorzy wyznaczyli na 9 maja 2021.