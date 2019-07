Nagle ruszył na rywali i zaczął rozdawać sierpowe. "Szuka okazji do bójki, zamiast grać"

Koreańska sława olimpijska znęcała się nad kolegami. Rok zawieszenia Dwukrotny mistrz... czytaj dalej » Zespoły Reds i Pirates – lekko mówiąc – nie przepadają za sobą. Tylko w obecnym sezonie MLB w spotkaniach między tymi drużynami doszło do kilkunastu incydentów m.in. z udziałem rezerwowych, a łącznie wykluczono 15 zawodników, w tym dziewięciu pałkarzy. Do ostatniej "bitwy" doszło w nocy z wtorku na środę.

Ruszył na rywali i atakował ciosami

Choć na boisku iskrzyło już wcześniej i nie zabrakło drobnych przepychanek oraz ostrych uwag z obu stron, to sędziowie byli w stanie zapanować nad zawodnikami. Wszystko zmieniło się, gdy do gry wszedł miotacz Cincinnati Reds, Amir Garrett. Rezerwowi Pirates powiedzieli coś, co nie spodobało się mierzącemu prawie dwa metry baseballiście, a ten bez zastanowienia ruszył w ich kierunku i zaczął wyprowadzać sierpowe.

W całej bójce wzięło udział kilkunastu zawodników, choć większość starała się uspokoić najbardziej krewkich uczestników.



Z zespołu Reds wykluczeni z dalszej gry zostali Garrett i Yasiel Puig, a z Pirates Chris Archer, Kyle Crick i Trevor Williams. Ostatnio z wymienionych poproszony o komentarz powiedział: - To, jak potoczyły się sprawy jest bardzo niefortunne dla tej dyscypliny. To nie jest dobre dla baseballu, nie jest dobre dla kibiców, nikt na tym nie skorzystał.

- Odnoszę wrażenie, że za każdym razem, kiedy Amir pojawia się na boisku, to szuka okazji do bójki, zamiast grać – to z kolei słowa miotacza Pirates, Joe Musgrave'a.



Baseball to zabawa

Głos w sprawie zabrał również główny winowajca. Garrett kajał się, że nie wytrzymał ciśnienia, a górę wzięły emocje.

- Wielu zawodników zgrywa twardzieli. Może to z powodu gorącej atmosfery w tym meczu... Jednak nie jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Coś takiego nie powinno wydarzyć się w trakcie spotkania – przyznał.

- Czasem emocje biorą górę nad zdrowym rozsądkiem. Nie chciałem, żeby dzieciaki zobaczyły coś takiego w meczu baseballowym. Baseball to zabawa. Nie powinno być w niej miejsca dla przemocy. Koniec końców chodzi o to, żeby bronić swoich kolegów z zespołu i siebie – dodał.

Spotkanie wygrał zespół Pirates 11-4. Tym samym zakończyli oni najgorszą od ośmiu lat serię spotkań bez zwycięstwa.