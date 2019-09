"Niespójności" w danych z laboratorium. WADA znów bierze Rosjan pod lupę

W oświadczeniu WADA napisano, że organizacja zbada "niespójności" w danych z kontroli w moskiewskim laboratorium przekazanych jej przez stronę rosyjską w styczniu. Jednocześnie agencja dała Rosjanom trzy tygodnie na wyjaśnienie sprawy.



Jeżeli agencji RUSADA udowodnione zostanie oszustwo w stosunku do tych danych, może to prowadzić do nałożenia sankcji za stosowanie instytucjonalnego dopingu w latach 2011-15.

Przywrócone prawa członkowskie