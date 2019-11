WADA chce czteroletniej dyskwalifikacji dla Rosji. "Wszystkie imprezy sportowe na świecie"

25.09 | Giuseppe Rossi miał pozytywny wynik testu antydopingowego i grozi mu roczna dyskwalifikacja. To kolejny zwrot w karierze doświadczanego przez kontuzje włoskiego napastnika, który obecnie pozostaje bez klubu.

14.05 | Danilo Hondo, były zawodowy kolarz i dwukrotny etapowy zwycięzca Giro d'Italia, przyznał się do ścigania się na dopingu. - Popełniłem największy błąd w życiu - wyznał Niemiec.

Nie tylko Tokio. Start Rosji w kolejnych igrzyskach również zagrożony Szef Rosyjskiej... czytaj dalej » Minęło prawie pięć lat od momentu, gdy w niemieckiej stacji ARD ukazał się dokument, przedstawiający proceder dopingowy w Rosji. Sportowcy, trenerzy, działacze, urzędnicy państwowi i służby specjalne – zamieszani byli wszyscy.

Od tego czasu Rosyjska Agencja Antydopingowa (RUSADA) ponownie została uznana za zgodną z wymaganiami WADA, ale wszystko wskazuje na to, że rosyjski świat sportu nie uniknie kolejnych sankcji. Bardzo poważnych sankcji, które mogą zakończyć się nawet czteroletnią dyskwalifikacją, obejmującą m.in. igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa świata oraz mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Grozi wykluczenie ze wszystkich imprez

RUSADA nie przedstawiła wszystkich dokumentów z moskiewskiego laboratorium antydopingowego do końca 2018 roku. Termin nie tylko został przekroczony, ale istnieje podejrzenie, że doszło do manipulacji danymi. Dodatkowo strona rosyjska odpowiedziała, w związku z przekazaniem danych, zaledwie na 23 pytania z 31.

To właśnie z tego powodu WADA zbierze się w grudniu w Paryżu i podejmie decyzje dotyczące sankcji. Jak informuje m.in. "New York Times", komisja WADA będzie wnioskować o czteroletnie zawieszenie Rosji we wszystkich imprezach.

"Proponowane kary, znalazły się w raporcie przygotowanym przez komisję WADA kierowaną przez brytyjskiego prawnika Jonathana Taylora i przesłane do członków zarządu w ubiegłym tygodniu. Oprócz kolejnego skandalu i pogardy opinii publicznej, Rosji grozi wykluczenie ze wszystkich imprez pokroju mistrzostw świata w piłce nożnej, igrzyskach olimpijskich, a nawet nie będzie mogła się ubiegać o organizację międzynarodowych imprez" – czytamy na stronie "New York Times".

"Komisja powinna zgodzić się z rekomendowanymi w raporcie karami, ale każda ich decyzja i tak zostanie jeszcze rozpatrzona przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu" – dodano.

Wszystko wyjaśni się dokładnie 9 grudnia podczas posiedzenia Międzynarodowej Komisji Antydopingowej w Paryżu.

Ponieważ panel jest za wprowadzeniem zakazu organizowania w Rosji dużych imprez sportowych przez kolejne cztery lata, może mieć to wpływ na piłkarskie mistrzostwa Europy 2020. Cztery mecze, w tym ćwierćfinał, mają się odbyć w St. Petersburgu. W specjalnie wydanym oświadczeniu jest bowiem napisane, że zalecenia panelu dotyczą także imprez już przyznanych.

"Chyba że nie będzie możliwe ich przeniesienie" - napisano.

Jak zaznaczają zagraniczne agencje, "zastępczym" miastem, gdzie mecze Euro mogłyby się odbyć, jest Sztokholm.

W St. Petersburgu ma zostać rozegrany także finał piłkarskiej Ligi Mistrzów w 2021 roku.

Najbardziej dotknięta lekkoatletyka

Jedną z najbardziej dotkniętych aferą dopingową dyscyplin w tym kraju jest lekkoatletyka. Rosyjska federacja (ARAF) jest zawieszona od listopada 2015 roku, co oznacza, że zrzeszeni w niej sportowcy nie mogą startować w żadnych zawodach pod egidą World Athletics (dawniej IAAF).

Prezydent Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Stanisław Pozdniakow ocenił, że konieczna będzie wymiana całego kierownictwa ARAF. "Jeśli ta rekomendacja nie zostanie uwzględniona, zastanowimy się nad członkostwem ARAF w Rosyjskim Komitecie Olimpijskim na następnym posiedzeniu" - napisał w oświadczeniu. Dodał, że sytuacja w tej dyscyplinie niszczy wizerunek rosyjskiego sportu.

Śledztwo trwa

Toczy się śledztwo przeciwko siedmiorgu członkom kierownictwa ARAF, którzy mieli przedstawiać fałszywą dokumentację medyczną, aby kryć jednego z zawodników. Chodzi o skoczka wzwyż Daniła Łysenkę, którego trzykrotnie nie zastali w zgłoszonym miejscu kontrolerzy, chcący poddać go testom antydopingowym.

Wśród podejrzanych jest prezes ARAF Dmitrij Szliachtin, który w związku ze śledztwem podał się w sobotę do dymisji. Tymczasowo jego obowiązki pełni Julia Tarasienko.

Sportowcy z Rosji mogą ubiegać się cały czas o neutralny status. Jeśli ich wniosek jest pozytywnie rozpatrzony, mogą brać udział w zawodach - także tych w randze mistrzowskiej. Nie mogą jednak wówczas ubierać się w narodowe barwy, a w przypadku zdobycia złotego medalu, nie gra się hymnu Rosji.