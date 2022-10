Śmierć motocyklisty. "Zdołał uratować pięć innych osób"

Do wypadku doszło w trakcie sobotnich zawodów w Portugalii. Na dojeździe do czternastego zakrętu Steeman stracił panowanie nad motocyklem, upadł na tor, a jadący za nim rywale nie mieli szans na ominięcie leżącego Holendra.

"Nasz bohater zdołał uratować pięć innych osób"

22-latek z ciężkim urazem głowy został przewieziony do szpitala w pobliskim Faro. We wtorek wieczorem poinformowano, że jego życia nie udało się uratować.



We’re deeply saddened to report the loss of WorldSSP300 rider Victor Steeman



The WorldSBK family would like to send all our love to his family, team and loved ones. A great personality, a fierce racer and a legacy left embedded in our paddock forever



Ride in Peace, Victor pic.twitter.com/suVbB59o9h — WorldSBK (@WorldSBK) October 11, 2022





"Zdarzyło się coś, czego zawsze się obawiasz, będąc rodzicem motocyklisty. Nasz Victor nie był w stanie wygrać tego ostatniego wyścigu. Pomimo niepowetowanej straty oraz żału z ogromną dumą dzielimy się z Wami wiadomością, że nasz bohater, poprzez swoją śmierć, zdołał uratować pięć innych osób, przekazując im swoje narządy" - napisali rodzice Steemana cytowani przez motorsport.com.

"Chcielibyśmy podziękować wszystkim za sposób, w jaki wspieraliście nas w ciągu ostatnich kilku dni. Będziemy ogromnie tęsknić za naszym Victorem" - dodano.

Steeman z pośmiertnym tytułem wicemistrza świata

Steeman zadebiutował w klasie Supersport 300 w roli rezerwowego w 2018 roku, a od 2019 roku startował w mistrzostwach świata już jako pełnoprawny zawodnik.

Pierwszy wyścig w karierze wygrał w 2021 roku w czeskim moście. W obecnym sezonie, jako motocyklista Kawasaki, liczył się w walce o mistrzostwo. Triumfował w Assen, Moście, Magny-Cours oraz Barcelonie, zdobywając pośmiertnie tytuł wicemistrza świata.

Rywalizacja w Supersport 300 została zainaugurowane w 2017 roku i jest bezpośrednim zapleczem mistrzostw świata Superbike, jednej z najważniejszych motocyklowych klas.

Śmierć Holendra jest drugą w Supersport 300 w przeciągu kilkunastu miesięcy. Pod koniec września zeszłego roku w Jerez zginął Hiszpan Dean Berta Vinales.