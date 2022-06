"Smutny dzień dla kraju". Środowisko sportowe o decyzji Sądu Najwyższego

W piątek Sąd Najwyższy unieważnił aborcję jako prawo konstytucyjne, co przywraca możliwość zakazywania przerywania ciąży przez władze stanowe. Przewiduje się, że obecnie 26 stanów na pewno lub prawdopodobnie zdecyduje się na całkowity zakaz aborcji.

"Smutny dzień"

Postanowienie spotkało się z krytyką między innymi Joe Bidena. W podobnym tonie co głowa państwa zdążyło wypowiedzieć się kilku znanych sportowców.

Obszernie piątkową decyzję skomentowała najpopularniejsza amerykańska piłkarka ostatnich lat, Megan Rapinoe.

- Trudno ubrać w słowa jak smutny jest to dzień dla mnie, moich koleżanek z drużyny i wszystkich ludzi, których to dotknie - przyznała zawodniczka na początku swojej prawie dziesięciominutowej przemowy.

- Wszyscy wiemy, że będzie to miało niewspółmierny wpływ na kobiety - biedne, czarne, imigrantki, te żyjące w związkach pełnych przemocy, te zgwałcone, także dziewczynki skrzywdzone przez członków własnej rodziny. Być może wiele z nich nie dokonało dobrych wyborów, ale to nie powód, by zmuszać je do ciąży - przyznała Rapinoe.

- Zakaz aborcji nie powstrzymuje ludzi przed jej dokonywaniem, ale nie pozwala im dokonać jej bezpiecznie. Sąd składający się w większości z mężczyzn, podejmujący decyzje dotyczące mojego ciała lub ciała jakiejkolwiek innej kobiety, działa na niewłaściwych zasadach i rozmija się z oczekiwaniami ludzi. Myślę, że działają nieodpowiedzialnie i niewłaściwie - dodała.

Wystąpienie kosztowało ją wiele emocji. Podczas opublikowanego na Instagramie nagrania Rapinoe kilka razy z trudem powstrzymywała się od płaczu.

Rapinoe jest doświadczoną zawodniczką, która nie bała się zabrać wcześniej głosu w innych sprawach, często dzielących opinię publiczną. Ale piątkową decyzję skomentowała między innymi także młoda tenisistka Coco Gauff.

"Jestem niesamowicie rozczarowana decyzją. Najsmutniejsze jest to, że wcale nie powstrzyma ona aborcji, a tylko zwiększy liczbę nielegalnych i niebezpiecznych dla zdrowia zabiegów. To bardzo smutny dzień dla kraju. Nie mogę uwierzyć, że historia zatoczyła koło - napisała w mediach społecznościowych zaledwie 18-letnia tenisistka.



Incredibly disappointed by the decision made today. The sad part is this will not stop abortions from happening… this will only increase illegal and unsafe abortions. Today is a very sad day for our country and I cannot believe once again history is repeating itself. — Coco Gauff (@CocoGauff) June 24, 2022

W podobnym tonie sprawę komentuje legendarna Billie Jean King. "To, co się skończy, to legalny dostęp do tej ważnej procedury. To smutny dzień dla Stanów Zjednoczonych" - napisała była tenisistka.

Koszykarskie władze ze wsparciem dla zawodniczek

Zareagowało także środowisko NBA. LeBron James napisał, że orzeczenie ma związek z "władzą i kontrolą". Najpopularniejszy amerykański koszykarz podzielił się też kilkoma postami innych osób, wyrażając podobnie jak one obawę o to, jaki wpływ decyzja będzie mieć na czarnoskórą część amerykańskiego społeczeństwa, która w większości zamieszkuje te stany, w których wprowadzony zostanie zakaz aborcji.



It’s ABSOLUTELY ABOUT POWER & CONTROL!! https://t.co/Bx9VJH1PTj — LeBron James (@KingJames) June 24, 2022

Wspólne oświadczenie po piątkowej decyzji wydali już komisarz Adam Silver i Cathy Engelbert, jego odpowiedniczka stojąca na czele władz ligi kobieciej (WNBA).

Jak napisano, "kobiety powinny mieć możliwość podejmowania własnych decyzji dotyczących ich zdrowia i przyszłości, a wolność powinna być chroniona".

"Będziemy nadal opowiadać się za równością płci i równością zdrowotną, w tym za zapewnieniem naszym pracownikom dostępu do opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, niezależnie od ich miejsca zamieszkania" - dodano.