"Żadnych uścisków dłoni z Rosjanami przez sto lat"

18.03 | Członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego pochodzący z Rosji zatrzymają swoje stanowiska. Decyzja ta dziwi ekspertów, gdyż MKOl wcześniej apelował do związków sportowych o niedopuszczenie Rosjan i Białorusinów do udziału w zawodach i rywalizacji. O szczegółach Aleksandra Kąkol.

- Po prostu nie może być między nami żadnych uścisków dłoni - powiedział Olifierczuk. Skoczek dodał, iż nie wyobraża sobie takiej sytuacji przez "następne 50, 100 lat".

Kompleks sportowy w Mariupolu został niemal zrównany z ziemią tego samego dnia co miejski teatr dramatyczny. To dotąd najbardziej znany śmiercionośny atak na ludność cywilną podczas trwającej od roku rosyjskiej inwazji. Zginęło w nim blisko 600 osób.

Olifierczuk jest przerażony myślą, że on i inni ukraińscy sportowcy po traumatycznych przeżyciach wojennych będą musieli odłożyć na bok swój gniew i rywalizować z zawodnikami z Rosji i sojuszniczej Białorusi w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich.



- Przez większość czasu jestem zły. Po prostu nie mogę już wytrzymać, kiedy dochodzi do ostrzału – stwierdził 26-letni Olifierczuk, mistrz Europy w skokach synchronicznych z trampoliny 3-metrowej z 2019 roku.

"Nasze uczucia nie pozwalają nam stać blisko"

Dla ukraińskich sportowców, których celem jest start w igrzyskach w Paryżu, możliwość dzielenia olimpijskich basenów, boisk i aren z rosyjskimi i białoruskimi zawodnikami jest tak odrażająca, że niektórzy mówią wprost, że nie pojadą, jeśli do tego dojdzie.



Siostry Maryna i Władysława Aleksiewe, które zdobyły brązowy medal olimpijski w zawodach drużynowych pływania artystycznego na igrzyskach w Tokio, należą do tych, które twierdzą, że będą musiały zbojkotować zawody.



- Musimy - powiedziała Maryna podczas wywiadu dla agencji AP na basenie treningowym w Kijowie. Rosja jest gigantem ich sportu, wcześniej nazywanego pływaniem synchronicznym, i zdobyła wszystkie złote medale na ostatnich sześciu igrzyskach olimpijskich. Dokańczając swoją wypowiedź, ukraińskie bliźniaczki dodały: - Nasze uczucia moralne nie pozwalają nam stać blisko… tych ludzi.



Olifierczuk martwi się, że wrogość może eskalować, jeśli Ukraińcy spotkają Rosjan i Białorusinów w Paryżu. Jest to prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę, że olimpijczycy będą zakwaterowani i będą razem jadać w salach z widokiem na Sekwanę na północnych przedmieściach miasta.



- Wszystko może się zdarzyć, nawet bójki. Po prostu nie może być między nami żadnych uścisków dłoni - zapowiedział Olifierczuk.

Konieczność trenowania w środku wojny również stawia ukraińskich kandydatów olimpijskich w niekorzystnej sytuacji. Rosyjskie naloty zniszczyły obiekty treningowe. Ostrzał zakłóca sesje treningowe. Sportowcy stracili członków rodziny i przyjaciół lub obawiają się, że tak się wkrótce stanie.

Artystyczna drużyna pływacka Ukrainy, w skład której wchodzą siostry Maryna i Władysława, trenowała w centrum sportowym Lokomotiw w Charkowie, drugim co do wielkości mieście kraju. Rosyjskie uderzenie potężnymi pociskami S-300 zniszczyło kompleks sportowy we wrześniu, poinformował wówczas gubernator regionu Ołeh Siniehubow. Opublikował zdjęcia przedstawiające gigantyczny krater i poważne uszkodzenia na zewnątrz.



Władze MKOl na początku roku dały pod rozwagę start Rosjan i Białorusinów w Paryżu jako "neutralnych" sportowców, bez flag narodowych, barw i hymnów.



Ten pomysł jest nie do pomyślenia dla ukraińskich sportowców. Potencjalni olimpijczycy z Rosji i Białorusi nie sprzeciwiają się inwazji. - Po prostu nic nie robią i nic nie mówią. I właśnie z powodu ich milczenia i bezczynności dzieje się cały ten horror. Neutralna flaga nie wchodzi w grę. To nie jest możliwe – podkreślił Olifierczuk.