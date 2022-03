Ukrainka, która uciekła przed rosyjskimi atakami, wygrała maraton

25.03 Ukraińska biegaczka Walentina Werecka, która niedawno uciekła z córką przed rosyjską inwazją do Polski, a następnie dotarła do Izraela, wygrała w Jerozolimie maraton.

Deszcz nie sprzyjał uczestnikom biegu. 32-letnia Ukrainka wygrała 11. edycję w czasie 2:45.54. Wśród mężczyzn najszybciej finiszował Etiopczyk z izraelskim paszportem Agez Guadie - 2:37.17.

W maratonie wzięło udział około 25 000 zawodników, w tym 40 uchodźców z Ukrainy.

"Przesyłam moją miłość Ukrainie"

- To piękny i wyjątkowy dzień w moim życiu. Zwycięstwo w maratonie było moim marzeniem – podkreśliła po przekroczeniu linii mety.

- Mój kraj jest ze mnie dumny, moja córka i moi rodzice są ze mnie dumni. Przesyłam moją miłość Ukrainie i całemu światu – dodała Werecka, która świętowała trzymając flagi Ukrainy i Izraela.

Warto dodać, że w ubiegłym roku zawodniczka wygrała również 15. Półmaraton Warszawski. Teraz odniosła kolejny sukces.

Po wkroczeniu wojsk rosyjskich do jej ojczyzny Warecka uciekła z córką do Polski, skąd wyjechała do Izraela. Jej mąż pozostał na Ukrainie i służy w wojsku. Od początku agresji do Izraela przybyło ok. 17 tys. Ukraińców.