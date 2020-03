"Oko się nie rusza". Polska zawodniczka zdjęła okulary i pokazała efekt kontuzji

Kowalkiewicz: nie mam teraz zamiaru chować głowy w poduszkę i płakać Nowe informacje w... czytaj dalej » Kowalkiewicz weszła do oktagonu w nowozelandzkim Auckland 23 lutego. Już w pierwszej rundzie Yan trafiła ją wysokim kopnięciem w twarz i - jak się okazało później - wyrządziła poważne obrażenia. O równiej walce nie było mowy. 34-latka niemal wyłącznie się broniła, skupiając się na ochronie oka.

Kowalkiewicz zdjęła okulary

Łodzianka doznała złamania kości oczodołu i uszkodzenia zatoki szczękowej. Jak relacjonuje na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, "wciąż widzi podwójnie, a kontuzjowane oko się nie rusza". By zobrazować, co jej dolega, Kowalkiewicz zdjęła na moment okulary z zaślepką, która pomaga jej w koncentracji wzroku i po prostu lepszym widzeniu jednym, zdrowym okiem.

Choć obrażenia są poważne, Polka nie traci ducha. - Będę nówka sztuka - zapewniła, informując, że już w czwartek przejdzie operację, która przeprowadzą specjalista chirurgii głowy i szyi doktor Michał Michalik oraz jego zespół.

Jędrzejczyk gotowa do walki z Waterson. "Potem bitwa o tytuł" Joanna... czytaj dalej » - Mamy opracowany model leczenia i zaplanowane postępowanie operacyjne. Będziemy wspomagać kości, głównie oczodołu, oraz będą to działania związane z wnętrzem nosa. To standardowe dla nas działania. Spodziewamy się dobrych efektów tego leczenia, ale oczywiście kluczowy będzie czas. Proces leczenia zamknięty zostanie po około trzech miesiącach - mówił z kolei doktor Michalik w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Ryzykowna podróż samolotem

Słowa samej zawodniczki oraz lekarza napawają optymizmem, a jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Kowalkiewicz czekają bardzo poważne konsekwencje feralnej walki. Uszkodzenie zatoki sprawiało, że długa podróż samolotem groziła nawet trwałą utratą wzroku w kontuzjowanym oku.

Brakiem decyzji o przerwaniu pojedynku już po pierwszym starciu oburzony był trener wojowniczki Łukasz Zaborowski."Lekarz dał d***" - nie gryzł się w język.