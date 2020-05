Trzeci etap odmrażania sportu. Hale wkrótce otwarte, baseny i siłownie czekają

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Na takie wieści sportowcy czekali od tygodni. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że pod koniec maja rozgrywki ma wznowić piłkarska Ekstraklasa. Dwa tygodnie później do rywalizacji będą mogli stanąć żużlowcy. Jednak trybuny wciąż będą puste. Zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich mają trenować w obiektach Centralnego Ośrodka Sportu w Spale i w Wałczu. Reakcje na to, w czasie w epidemii, są jednak różne.

Koniec laby. Ekstraklasa szykuje się do gry 29 maja wraca... czytaj dalej » Od 18 maja dozwolone będą zajęcia w obiektach zamkniętych oraz treningi z udziałem większej niż do tej pory liczby osób na zewnątrz.

Na otwartych obiektach sportowych będzie mogło przebywać do 14 osób plus dwójka trenerów. Dotychczas jednocześnie trenować mogła tylko szóstka zawodników plus prowadzący zajęcia.

Jeszcze większe grupy mogą być wpuszczane na pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej - łącznie 26 osób, w tym 22 zawodników, a nawet jeszcze więcej, jeśli powierzchnia zostanie podzielona na dwie połowy z pięciometrową strefą buforową.

Na obiektach zamkniętych w zależności od wielkości hali będzie mogło trenować od 12 (plus trener) do 32 osób (plus trójka trenerów). Nie będzie można w nich korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach trzeba będzie przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.



W planach jest jeszcze jeden krok przed powrotem do sytuacji sprzed pandemii, m.in. dopuszczenie organizacji wydarzeń sportowych z udziałem 50 kibiców.

Kiedy czwarty etap?

Już kilka tygodni temu premier ogłosił, że wprowadzenie czwartego etapu obejmie te obiekty, które kojarzą się z "większą bliskością osób, które ze sobą współpracują lub rywalizują w sporcie". Chodzi między innymi o różnego rodzaju siłownie, sale fitness, a także baseny i kręgielnie.

Wówczas podkreślił, że decyzje o przejściu do tego etapu będzie uzależniona od liczby zachorowań, ale także od liczby dostępnych łóżek w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych.