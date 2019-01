Trump ugościł futbolistów. Na stołach pizza i 300 burgerów

Tygrysy z Clemson University stawiły się w Waszyngtonie, by świętować mistrzostwo kraju drużyn akademickich.

Zwykle w takich sytuacjach sportowcy goszczeni są wystawną kolacją serwowaną przez kuchnię Białego Domu. Tymczasem drużyna futbolistów zastała stoły suto zastawione jedzeniem prosto z popularnych amerykańskich fast foodów. I tak na podgrzewaczach dla sportowców, którzy na co dzień dbają o zdrowe menu, czekały potrawy godne amatorów niezdrowego odżywiania, a więc różne rodzaje pizzy, 300 hamburgerów i mnóstwo frytek.

Za wszystko prezydent Trump zapłacił z własnej kieszeni.

"Wszystko, co uwielbiamy"

- Oto świetne amerykańskie jedzenie. Na stołach mamy wszystko, co uwielbiamy - mówił Trump, zapraszając do posiłku. - Chcę zobaczyć, co z tego zostanie po naszym spotkaniu, bo nie wydaje mi się, żeby było tego zbyt dużo - żartował.

Źródło: PAP/EPA/Chris Kleponis / POOL Drużyna Clemson Tigers w Białym Domu

- Takie menu jest efektem zamknięcia rządu. To wina demokratów, bo oni odmawiają rozmów w sprawie bezpieczeństwa na naszej południowej granicy. Przez to znaczna część pracowników Białego Domu jest na urlopie. Prezydent zadbał jednak o uczestników spotkania i sfinansował jedzenie – zapewniła rzecznika Trumpa Sarah Huckabee Sanders.

A o co chodzi w tzw. zamknięciu rządu? Dzieje się tak, gdy Kongres w terminie nie przyjmuje zgłoszonych ustaw, które mają przekazywać środki do działania dla agencji oraz innych jednostek federalnych.

Nie ma ludzi go gotowania

Trump, który reprezentuje republikanów chciałby, aby parlament przekazał pięć miliardów dolarów na budowę muru na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Problem dla prezydenta polega na tym, że w dwuizbowym organie, który składa się z Senatu oraz Izby Reprezentantów, przewagę mają demokraci. Oni nie zgadzają się na pomysły byłego biznesmena.

Z tego powodu pod koniec grudnia zeszłego roku niektórzy urzędnicy federalni oraz pracownicy instytucji państwowych musieli udać się na bezpłatne urlopy. To dlatego w Białym Domu nie ma kto gotować.