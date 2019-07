Dziewięć godzin walki w 40-stopniowym upale. Liderka upadła tuż przed metą

Doznała pęknięcia czaszki, walczyła z bólem. Informacje o stanie dwulatki trafionej piłką Dwuletnia... czytaj dalej » Triathlonowy Ironman to katusze. Śmiałkowie stający na jego starcie mają do przepłynięcia 3,8 km, 185 km przejeżdżają na rowerze, a niejako na deser zostaje im do przebiegnięcia maratoński dystans 42,2 km. W sumie 231 km na pełnych obrotach.

Kiedy dochodzi do tego upał sięgający 40 stopni, ludzkie możliwości testowane są do granic możliwości. Piekło.

Meta w zasięgu wzroku

W niedzielę ze skwarem przegrała Sarah True. 37-letnia Amerykanka od startu błyszczała. Już z wody wybiegła jako pierwsza, a z każdym kolejnym kilometrem na rowerze jej przewaga rosła. Pewnie zmierzała po wygraną.

Problemy zaczęły się na trasie biegu, kiedy meta była już w zasięgu wzroku. Dziewięć godzin i sześć minut po starcie True zaczęła słaniać się na nogach. Kolejne metry pokonywała tylko i wyłącznie siłą woli, aż w końcu padła półprzytomna. Siedmiominutowa przewaga, którą sobie wypracowała, nie miała żadnego znaczenia, dla Amerykanki to był koniec ścigania. Na pomoc ruszyły służby lekarze i po chwili True była już w namiocie medycznym.



Two-time U.S. Olympian Sarah True carried off the Ironman European Championship course in about 100-degree heat in Frankfurt, Germany on Sunday after 9 hours of racing. She was leading by 7 minutes with a kilometer to go in the marathon, after a 2.4-mile swim and 112-mile bike. pic.twitter.com/Tc0iNEzylf — Nick Zaccardi (@nzaccardi) 1 lipca 2019





- Pamiętam, jak pokonywałam ostatnią rundę wzdłuż brzegu Menu. Później przypominam sobie już tylko leżenie w namiocie, a moje ciało mówiło mi: ten dzień się dla ciebie skończył - relacjonuje niedoszła zwyciężczyni.

Mimo zupełnego wyczerpania True chciała jeszcze wrócić na trasę, ale nie dostała zgody od lekarzy. - Ten ostatni kilometr bardzo drogo mnie kosztował, jestem niewyobrażalnie smutna - dodała.

Na pechu Amerykanki skorzystała jej koleżanka z reprezentacji. Skye Moench wygrała niedzielny start z czasem dziewięć godzin, 15 minut i 31 sekund.

Dla True to kolejne traumatyczne doświadczenie w ostatnich tygodniach. Z powodu piekielnego upału zasłabła również na trasie triathlonu w australijskim Cairns.

We Frankfurcie najlepszy wśród mężczyzn okazał się Niemiec Jan Frodeno.