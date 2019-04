Woods triumfuje, bukmacherzy liczą straty. "To nasza największa przegrana"

Legendarny golfista w ostatnich latach zmagał się z wieloma problemami. Liczne skandale obyczajowe i poważny uraz kręgosłupa niemal zniszczyły jego karierę. - Jeśli dobrze pamiętam, powiedziałem: panowie, nie ma żadnych szans, by Tiger wygrał ten turniej - przyznał w poniedziałek w rozmowie z ESPN Matthew Primeaux, wiceprezes od strategii i operacji firmy BetStars.

Firmy bukmacherskie nie miały wiary w Woodsa, lecz najwierniejsi kibice nigdy jej nie stracili. W ubiegłym tygodniu w Las Vegas jeden z graczy postanowił zaryzykować i zawarł swój pierwszy zakład odnotowany przez miejscowego bukmachera. Postawił na zwycięstwo 43-latka 85 tysięcy dolarów.

Amerykański oddział firmy William Hill za każdego dolara obstawionego na wygraną Woodsa płacił wówczas aż czternaście. W efekcie szczęśliwiec zgarnął 1,19 miliona dolarów. To najwyższa wygrana za pojedynczy zakład golfowy w historii tej firmy na terenie Stanów Zjednoczonych.

- Całkiem niezły pierwszy zakład - powiedział ESPN Nick Bogdanovich, dyrektor handlowy William Hill U.S. - Wspaniale widzieć Tigera z powrotem. To bolesny dzień dla firmy - nasza największa przegrana - ale wspaniały dzień dla golfa - dodał Bogdanovich.

Wcześniej amerykański oddział William Hill tylko trzykrotnie musiał wypłacać graczom siedmiocyfrowe wygrane. Wszystkie dotyczyły zwycięstwa Philadelphii Eagles z New England Patriots w Super Bowl LII.



Congrats to Tiger Woods on winning the 2019 Masters!



Tiger was available at 14/1 odds to win the tournament back on Tuesday, April 9th. — William Hill US (@WilliamHillUS) April 14, 2019

Gdyby nie nazywał się Tiger...

Wielu innych bukmacherów odnotowało w niedzielę rekordowe straty, które w przypadku tej dyscypliny sportu nigdy wcześniej nie miały miejsca. Jeff Sherman, wiceprezes od oceny ryzyka firmy SuperBook i specjalista od ustalania kursów na zawody golfowe przyznał, że nie pamięta, by jego oddział kiedykolwiek był na minusie w przypadku zakładów na zwycięstwo w turnieju Masters.

- Sądziłem, że ma szansę powalczyć, ale jestem nieco zaskoczony jego wygraną, szczególnie biorąc pod uwagę z jak silną konkurencją musiał się zmierzyć. Powiedziałem przed turniejem, że gdyby nie nazywał się Tiger Woods, otrzymalibyśmy golfistę ze statystykami, którego szanse na zwycięstwo byłyby na poziomie 25-1 - stwierdził Sherman.

SuperBook ustalił szanse Woodsa na 12-1. W lutym jeden z graczy postawił na jego triumf 10 tysięcy dolarów, dzięki czemu zgarnął 120 tysięcy.