Niesamowity powrót. Tiger Woods triumfuje po 11 latach

Zobacz, co powiedział Tiger Woods po wygraniu turnieju Masters w Auguście. To piąty triumf Amerykanina w tej imprezie.

Po raz piąty w karierze Tiger Woods triumfował w turnieju Masters w Auguście. Ostatni raz Amerykanin założył zieloną marynarkę 14 lat temu. To dla niego 15. zwycięstwo wielkoszlemowe.

Dwa lata temu, właśnie w Auguście Woods wyznał, że potrzebuje zastrzyków, by dość do klubowej restauracji. Wówczas sądził, że jego kariera dobiegła końca. Nikt nie przypuszczał, że obecnie 43-letni golfista wróci do pełni formy, a o zwycięstwie w turnieju najwyższej rangi nie było mowy. A jednak Amerykanin sprawił sensację i po raz 15. w karierze triumfował w jednych z najbardziej prestiżowych zawodów golfowych na świecie.

Po raz ostatni w Auguście Woods wygrał w 2005 roku. Teraz jego zwycięstwo jest jeszcze większym wydarzeniem – przed ostatnimi zmaganiami prowadził Francesco Molinari. To pierwszy raz w historii występów Woodsa w Masters, gdy zdołał odrobić straty i przegonić rywali na ostatniej prostej. Ostatecznie za jego plecami uplasowali się Amerykanie: Dustin Johnson, Xander Schauffele i Brooks Koepka.

- Historia zatoczyła koło. Wtedy byłem tu ze swoim ojcem, dziś sam jestem tatą, a moje dzieci dzielnie mnie wspierały - podkreślił wyraźnie wzruszony Woods, który osiągnął wynik 13 poniżej par, a do zwycięstwa potrzebował 275 uderzeń.

Pula nagród w tegorocznej edycji wyniosła 11 mln dolarów, z czego 1,9 mln powędrowało na konto triumfatora. Jako jedni z pierwszych gratulacje złożyli Woodsowi prezydenci USA - obecny Donald Trump i niedawny Barack Obama.

Po raz piąty

W ostatnich latach Woods zmagał się urazem kręgosłupa, musiał przejść operację. Po uderzeniu, które zapewniło mu zwycięstwo zaczął uderzać pięściami w powietrze, a po chwili na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech.

Oglądaj Wideo: Eurosport Tiger Woods po wygraniu turnieju Masters w Auguście

- Przez cały dzień próbowałem tylko uderzać jak najlepiej i nagle okazało się, że prowadzę. Nie wiem, co się stało po ostatnim uderzeniu. Wiem tylko, że krzyczałem. Jednak nie dziwcie mi się. To chyba moja najtrudniejsza wygrana w karierze, przez ostatnie lata w moim życiu nie brakowało problemów – mówił po zawodach.

Dla Woodsa był to piąty triumf w Auguście. O jedno zwycięstwo więcej ma legendarny Jakc Nicklaus. Rodak Woodsa ma również na koncie 18 wygranych w turniejach najwyższej rangi.