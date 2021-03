Tiger Woods wyszedł ze szpitala. Ponad trzy tygodnie po wypadku

Zobacz, co powiedział Tiger Woods po wygraniu turnieju Masters w Auguście. To piąty triumf Amerykanina w tej imprezie.

Już w czwartek pierwsza runda PGA Championship. 101. edycja turnieju rozegrana zostanie na Bethpage Black Course na Long Island w Nowym Jorku. O trofeum i powrót na pierwsze miejsce światowego rankingu powalczy Tiger Woods. Zawody potrwają do 19 maja.

Niepokojące sceny ze Stanów Zjednoczonych. Tiger Woods, jeden z najlepszych golfistów w historii, uległ wypadkowi samochodowego na obrzeżach Los Angeles. Auto zostało niemalże całkowicie zniszczone, a sportowiec przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo.

Do zdarzenia doszło 23 lutego w Kalifornii. Auto prowadzone przez Woodsa - jedyne uczestniczące w wypadku - było poważnie zniszczone. Początkowo informowano, że ratownicy musieli rozciąć karoserię, aby wyciągnąć poszkodowanego, później jednak zdementowano te doniesienia. W samochodzie nie było innych osób.

Źródło: Getty Images Rozbite auto Tigera Woodsa

- Auto było w takim położeniu, że poszkodowany nie mógł samodzielnie otworzyć drzwi i wysiąść. Musieliśmy mu w tym pomóc, wyciągając go przez przednią szybę - mówił wtedy rzecznik straży pożarnej Henry Narvaez.



"To był zwykły wypadek". Woods nie będzie oskarżony o niebezpieczną jazdę Szeryf hrabstwa... czytaj dalej » 45-latek musiał przejść skomplikowaną operację dolnej części prawej nogi. Konieczne było zastosowanie wielu śrub, które mają ustabilizować złamane w wielu miejscach kości stopy, piszczelową i strzałkową. Jego dalsza kariera stanęła pod znakiem zapytania.



Nie ustalono na razie, dlaczego auto prowadzone przez Woodsa wypadło z drogi. Według policji nie ma dowodów by sądzić, że sportowiec znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, jechał natomiast z dużą prędkością. Nie znaleziono też śladów wskazujących na poślizg lub hamowanie.

Jest już w domu

Ponad trzy tygodnie od tamtych wydarzeń Amerykanin przekazał bardzo dobre wieści. W środę opuścił szpital.

We wpisie w mediach społecznościowych podziękował lekarzom, którzy walczyli przez ostatnie tygodnie o jego zdrowie. "Otoczyliście mnie tak znakomitą opieką, że nie jestem w stanie wystarczająco podziękować. Będę wracał do siebie w domu i każdego dnia walczył, by być silniejszym" - dodał.



pic.twitter.com/JU6D0MKpsK — Tiger Woods (@TigerWoods) March 16, 2021

Być może najlepszy w historii

Woods jest triumfatorem 15 turniejów wielkoszlemowych, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Lepszy od niego pod tym względem był tylko Jack Nicklaus - 18.



Wielu ekspertów określa Woodsa mianem najlepszego golfisty wszech czasów. Na czele rankingu światowego był przez rekordowe 683 tygodnie. W 2019 roku został odznaczony przez Donalda Trumpa Prezydenckim Medalem Wolności, najwyższym odznaczeniem przyznawanym cywilom w Stanach Zjednoczonych.