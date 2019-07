Tiger Woods po dwóch dniach pożegnał się z British Open. "Chcę wracać do domu"

- Za mną daleka podróż do Tajlandii (na rodzinne wakacje po U.S. Open - przyp. red.), następnie przygotowania i gra na tym turnieju, wiele podróży, wiele czasu spędzonego w samolotach, ciągle w drodze i w różnych hotelach. Chcę po prostu wracać do domu - stwierdził wyczerpany Woods po odpadnięciu z zawodów.

Jeden z najbardziej utytułowanych graczy w historii swoje szanse na dalszą grę pogrzebał praktycznie już pierwszego dnia zmagań w Royal Portrush. Potrzebował wówczas aż 78 uderzeń i zakończył czwartkową rywalizację z wynikiem siedem powyżej par, notując swoją najsłabszą rundę otwarcia w historii startów na Open. Woods na polu sprawiał wrażenie obolałego. Po niektórych uderzeniach na jego twarzy wyraźnie widać było grymas bólu. Doświadczony zawodnik od dłuższego czasu narzeka na problemy z plecami. W ostatnich pięciu latach musiał przejść z tego powodu aż cztery operacje.

- Będą mi się zdarzać takie dni jak dzisiaj i muszę starać się to przezwyciężyć. Walczyłem, ale niestety nie zanotowałem dobrego wyniku - mówił Woods w czwartek.

Znacznie lepiej spisał się w piątek, choć jak sam przyznał, nie czuł się lepiej niż pierwszego dnia turnieju. Wyraźnie poprawił długie uderzenia. Miał jednak problem z krótszymi, podczas których odczuwał większy nacisk na dolne partie pleców. Piątkową rundę ukończył rezultatem jeden poniżej par.

Tiger Woods is off the first tee at Royal Portrush. Little grimace after his drive. Not good. pic.twitter.com/Fm2aotBFO7 — Kyle Boone (@Kyle__Boone) July 18, 2019

Nie można oszukać czasu

Woods zapowiedział już, że nie wystąpi na zbliżających się zawodach WGC-FedEx St. Jude Invitational w Memphis. Informacja ta nie może zaskakiwać, biorąc pod uwagę, że doświadczony zawodnik opuścił w ostatnim czasie wiele imprez i ostrożnie szafuje siłami. 43-letni golfista planuje teraz wrócić do domu na Florydzie i odetchnąć przed playoffami FedEx Cup, które 8 sierpnia rozpocznie turniej Northern Trust na polach Liberty National w New Jersey.

- To jedna z najtrudniejszych rzeczy do zaakceptowania dla starszych sportowców, którzy nie mają już takiej powtarzalności jak w wieku 23 lat. Wszystko się zmienia. Będą tygodnie, gdy będę w gazie z szansami na zwycięstwo i zatriumfuję jeszcze w turniejach. Jednak będą też takie, gdy nie dam rady tego zrobić. 20 lat temu nie było takiego problemu - przyznał z rozwagą Woods.