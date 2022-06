"Forbes" oszacował majątek Tigera Woodsa. Dziesięciocyfrowa kwota

Tiger Woods trafił do szpitala. Samochód, którym kierował,...

Video: Fakty po południu

Tiger Woods trafił do szpitala. Samochód, którym kierował,...

Na pewno jechał za szybko, ale jeszcze nie znamy wszystkich faktów dotyczących wypadku Tigera Woodsa pod Los Angeles. Wypadek, do którego doszło we wtorek rano w miejscowości Ranchos Palos Verdes, był poważny i Tiger Woods ledwo uszedł z życiem. Jego samochód przekoziołkował i uderzył w drzewo. Legendarny golfista, jeden z najwybitniejszych w historii, przeszedł wielogodzinną operację. Nie wiadomo, czy wróci do sportu.

»