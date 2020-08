Groźne sceny na torze. "Co tam się stało? Ależ potężny wypadek"

Potężny wypadek w wyścigu 6 Hours of Spa-Francorchamps

Video: Eurosport

Na trochę ponad godzinę do końca rywalizacji w wyścigu długodystansowym 6 Hours of Spa-Francorchamps doszło do potężnego wypadku. Thomas Laurent (Signatech Alpine Elf) stracił panowanie nad samochodem po złapaniu pobocza i z ogromną prędkością wypadł poza tor. Na szczęście kierowca wyszedł z samochodu o własnych siłach.

