Ogromne drzewa runęły podczas prestiżowych zawodów golfowych. "Huk był przerażający"

Zobacz nieudane podejście Adriana Meronka do 15. dołka podczas 1. dnia w Augusta National Golf Club. The Masters na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oglądaj The Masters na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra w Playerze

The Masters to wydarzenie, które od lat gromadzi śmietankę światowego golfa i mnóstwo kibiców. To pierwszy z czterech Wielkich Szlemów danego sezonu. Po raz pierwszy w historii bierze w nim udział również polski golfista Adrian Meronk.

"Bezpieczeństwo priorytetem"

W piątek, w drugim dniu imprezy zawodnicy rywalizujący w Auguście w stanie Georgia mieli utrudnione warunki do gry. Burza, opady deszczu, potem porywisty wiatr nie chciały dać za wygraną.

Niekorzystna aura najbardziej dała o sobie znać w pobliżu 17. dołka. Do tego stopnia, że około 16.30 miejscowego czasu silny wiatr wyrwał trzy drzewa. Widać to dokładnie na poniższym nagraniu. Na szczęście ludzie obserwujący na żywo zmagania zdążyli uciec.

Źródło: Getty Images Niebezpiecznie zrobiło się podczas drugiego dnia zmagań w The Masters



pic.twitter.com/Iptqa09vr7 — SportsGridRadio (@SportsGridRadio) April 7, 2023





Organizatorzy nie mieli wyjścia, dalsza rywalizacja nie mogła być kontynuowana. Widzów z miejsca incydentu ewakuowano. "Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe Augusta National Golf Club został zmuszony do zawieszenia gry, a następnie ewakuacji terenu" - napisano w komunikacie.

Potwierdzono też, że nikt z widowni nie ucierpiał. "Nie zgłoszono żadnych obrażeń po upadku trzech drzew, które zostały przewrócone z powodu wiatru" - czytamy.



A tree fell over at the Masters



Hope everyone is okay pic.twitter.com/VtnntWqD44 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 7, 2023



"Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich uczestników turnieju Masters zawsze będą najwyższym priorytetem klubu. Będziemy nadal uważnie monitorować pogodę przez cały turniej" - podkreślono.

Drugą rundę oficjalnie zawieszono do końca dnia. "Gra zostanie wznowiona w sobotę rano o 8" - dodano.



#themasterspic.twitter.com/QI16LEw3hQ — The Masters (@TheMasters) April 7, 2023

"Ogromny trzask"

Miejscowe media zdołały już porozmawiać ze świadkami tego niecodziennego - przynajmniej podczas rywalizacji sportowej - zdarzenia. - Niewiarygodne, że nikt nie został ranny. Byłem wtedy na polu obok i usłyszałem głośny huk - powiedział jeden ze świadków.

- Wstałem, krzyknąłem i pomyślałem: Czy spadnie na mnie? Huk był przerażający. Gdyby wiatr wiał w nieco innym kierunku, drzewo mogło spaść na mnie - dodał inny mężczyzna.

- Szyszki uderzały nas w plecy, odwróciliśmy się, spojrzeliśmy w górę i usłyszeliśmy ogromny trzask, drzewo zmiażdżyło 10 krzesełek, które tam były - to opinia kolejnego widza.

W sobotę o godz. 21 transmisja z trzeciego dnia w Eurosporcie 2 oraz Eurosporcie Extra w Playerze.