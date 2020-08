"Przerwanie rozgrywek to sięgnięcie po broń atomową". Korzeniowski i Majdan w programie "Tak jest"

- To smutne, że muszę walczyć o coś, co robiła moja babcia ponad 50 lat temu. Musimy prowadzić trudne rozmowy. Nie mogę głosować, ale wy musicie walczyć o moją przyszłość, przyszłość mojego brata i swoją. Nie możemy zachować milczenia, bo wówczas staniemy po stronie prześladowcy - powiedziała 16-letnia Cori Gauff podczas protestu po śmierci George'a Floyda.

Siedem strzałów w plecy, sezon NBA zagrożony. "Lakers i Clippers za jego zakończeniem" Po nocnym... czytaj dalej » W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu w NBA czekano na trzy mecze. Nie odbył się żaden.

Bojkot rozpoczęli koszykarze Milwaukee Bucks, którzy mieli rywalizować z Orlando Magic. Wydali oświadczenie, tłumacząc swoją decyzję. "Kiedy wychodzimy na boisku, by reprezentować Milwaukee i Wisconsin, oczekuje się od nas gry na wysokim poziomie i maksymalnego zaangażowania. Trzymamy się tego standardu i w tej chwili wymagamy tego samego od prawodawców oraz organów ścigania" - napisali.

Milwaukee leży kilkadziesiąt kilometrów od Kenoshy. W niedzielę policja postrzeliła tam Afroamerykanina Jacoba Blake'a. Nagranie z wydarzenia pokazuje, jak 29-letni mężczyzna, który - ignorując polecenia funkcjonariuszy - próbuje otworzyć drzwi oraz wsiąść do swojego samochodu, zostaje siedmiokrotnie postrzelony na oczach trójki dzieci.

Wkrótce odwołane zostały także spotkania Houston Rockets - Oklahoma City Thunder oraz Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers. Protest poparli właściciele klubów, a także m.in. organizacja zrzeszająca trenerów i sędziów koszykarskich.

Świat sportu, nie tylko w USA, przeciwko nierówności rasowej protestował już wcześniej - ostatnio po brutalnej interwencji policji w Minneapolis, zakończonej tragiczną śmiercią Afroamerykanina George'a Floyda.

W "Tak jest" na temat tego, co dzieje się za oceanem, z prowadzącym program Andrzejem Morozowskim dyskutowali Majdan i Korzeniowski.

"Dzisiaj polityka jest wszędzie"

- Sportowcy powinni zabierać głos w tak ważnych tematach - stwierdził Majdan, były reprezentacyjny bramkarz. - Ci w Ameryce często wywodzą się właśnie z tych środowisk, tak radykalnie traktowanych. Postanowili, że zajmą stanowisko. Widocznie sytuacja narosła już tak bardzo, że postanowili zająć stanowisko. Stwierdzili, że są sprawy ważniejsze od meczu NBA. Lepsze to niż reagowanie agresją.

Były piłkarz zwrócił uwagę i na to, co zrobił mistrz świata Formuły 1, Brytyjczyk Lewis Hamilton, by zwrócić uwagę na problem rasizmu. - Doprowadził do tego, że bolidy jego niemieckiego zespołu pomalowane są na czarno. Zarzuty, że sport mieszany jest z polityką, padają od zawsze. A dzisiaj polityka jest wszędzie. To jest czas sportowców. Jeżeli ktoś może zwrócić uwagę na ważny problem, to głos musi zabierać - przekonywał Majdan.

Przypomniał też, jak w czasie jednego z wyjazdowych meczów Pogoni Szczecin czarnoskórzy piłkarze obrzucani byli bananami.

"Dla komfortu jednej strony ta druga z godności jest odzierana"

Bojkot w NBA, protestują też inni sportowcy. "Żądamy zmian, mamy tego dość!" Sezon w NBA wisi... czytaj dalej » - Każdy sportowiec jest obywatelem, nie można stać z boku, kiedy komuś dzieje się krzywda - mówił Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, dzisiaj ekspert Eurosportu. - Nie podzielam jednak zdania, że w imię protestu należy przerywać rozgrywki. Hamilton, czarne bolidy - doskonały przykład. Są takie środki wyrazu, które spowodują, że przekaz dotrze tam, gdzie powinien. Koszykarze mogą mieć na sobie opaski lub inne elementy, ale przerywanie rozgrywek... To wypowiedzenie lojalności zawodowej, wobec pracodawcy i kibiców, którzy są i czarni, i biali. To pozbawienie pracy wielu ludzi, to sięgnięcie po broń atomową - tłumaczył wybitny olimpijczyk.

Zajęto się także sytuacją osób LGBT w Polsce i toczącą się walką o ich prawa. - Tu sportowcy też powinni się angażować - stwierdził Majdan. - Powinni to robić zawsze, kiedy uderza się w godność człowieka. A tu, dla komfortu jednej strony, ta druga jest z niej odzierana. Sportowcem się bywa, człowiekiem się jest.

Były bramkarz mówił też o coming outach w jego środowisku. Czyli o ich braku. - A geje w sporcie oczywiście, że są, nie bądźmy naiwni - oświadczył. - Żaden ze sportowców, piłkarzy, siatkarzy, z gier zespołowych czy innych dyscyplin, nie zrobił coming outu. Bo jest przerażony. Ci za granicą często robią to po karierze. Boją się linczowania przez kibiców, że nie da się im spokoju, że odebrane zostaną im kontrakty. A to nie jest choroba, człowiek taki się rodzi - przypomniał Majdan.