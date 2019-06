Szwedzi rozgoryczeni decyzją w sprawie igrzysk. "Nie chodzi tu o sport"

"Jesteśmy krajem sportów zimowych, lecz nigdy nie mieliśmy zimowej olimpiady i staraliśmy się o nią po raz siódmy w ostatnich 41 latach" - podkreśliły wszystkie szwedzkie media.



Mediolan i Cortina d'Ampezzo gospodarzami zimowych igrzysk 2026 "To jest niesprawiedliwe, ponieważ rywalem tym razem były Włochy, które były przecież gospodarzem już dwóch zimowych olimpiad, w 2006 roku w Turynie i w 1956 w Cortinie d'Ampezzo" - skomentował dziennik "Expressen".

Poparcie księżniczki

Media przypomniały, że Szwecja była gospodarzem letniej olimpiady w 1912 roku, a w 1956 z powodu australijskich restrykcji dotyczących wwozu zwierząt konkurencje jeździeckie zamiast w Melbourne rozegrane zostały w Sztokholmie.



Szwedzka delegacja, która przyjechała do Lozanny była bardzo silna. W jej składzie była następczyni tronu księżniczka Wiktoria oraz premier Stefan Loefven.

- W ten sposób chcieliśmy pokazać, że cały kraj na każdym poziomie chciał tych igrzysk. Naprawdę szkoda, ponieważ byliśmy bardzo dobrze przygotowani - powiedział Loefven.

"Dziwna decyzja"

- Uważam, że to co najmniej dziwna decyzja - powiedział minister rozwoju i współpracy międzynarodowej Peter Eriksson. Wyjaśnił, że jego zdaniem MKOl nie jest jeszcze przygotowany do organizacji olimpiady budżetowej z zerowym wkładem podatników. - Szkoda, bo my właśnie taki plan przygotowaliśmy i to dokładnie od A do Z - wyjaśnił.

Eriksson pogratulował też delegacji włoskiej w specyficzny sposób. - To my wyeliminowaliśmy was z piłkarskiego mundialu w Rosji, więc teraz jest 1:1 - skwitował.

