Medalista olimpijski wpadł na dopingu. Problemy mają również jego koledzy

Li Fabin zdobył złoto w podnoszeniu ciężarów mężczyzn do 61 kg. Pierwsze miejsce zagwarantowały mu 172 kilogramy podniesione w podrzucie. Oprócz zdobycia złotego medalu, Chińczyk ustanowił też nowy rekord olimpiski w tej dyscyplinie. Srebrny medal powędrował do Indonezyjczyka Eko Yuli Irawana, a brązowy do Igora Sona, reprezentanta Kazachstanu. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

