Odwołali imprezę, bo mieli tam być Rosjanie. "Nie możemy w tym brać udziału"

Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował o przywróceniu do startów sportowców z Rosji i Białorusi, którzy rywalizują w dyscyplinach indywidualnych. Muszą spełnić jednak kilka warunków. MKOl jest już w ogniu krytyki. Nie tylko w Ukrainie. "Haniebną" tę decyzję nazwał m.in. premier Mateusz Morawiecki, zareagował Polski Komitet Olimpijski.

MKOl zdecydował, świat sportu zareagował, ale nie mówi jednym głosem. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że Rosjanie i Białorusini mogą wrócić do międzynarodowej rywalizacji pod neutralną flagą i pod warunkiem, że odetną się od polityki władz. Ale z Ukrainy już słychać: to hańba. Polska chce walczyć o zmianę decyzji MKOl.

Sportowcy z obu krajów zostali wykluczeni z większości elitarnych międzynarodowych zawodów sportowych, licząc od marca zeszłego roku w następstwie inwazji Rosji, której pomaga Białoruś, na Ukrainę, którą władze na Kremlu nazywają "specjalną operacją wojskową".

Jednak szermierze z Rosji i Białorusi zostali z powrotem dopuszczeni do udziału w imprezach organizowanych pod egidą Międzynarodowej Federacji Szermierczej (FIE). Głosowanie w tej sprawie odbyło się 10 marca podczas nadzwyczajnego kongresu. Oznacza to, że od 1 kwietnia, kiedy oficjalnie rozpoczną się kwalifikacje olimpijskie, szermierze z Rosji i Białorusi będą mogli wrócić do międzynarodowej rywalizacji.

Doszliśmy do wniosku, że niestety nie jesteśmy w stanie tego przeprowadzić - powiedział agencji Ritzau prezes zarządu Duńskiej Federacji Szermierczej Jan Sylvest Jensen, dodając, że decyzja została podjęta na spotkaniu w środę.

- Nie możemy tego zrobić, kiedy zasady są takie, jakie są teraz. Rosjanie i Białorusini mogą być częścią tych zawodów. Nie możemy w tym brać udziału - wytłumaczył powód rezygnacji.

Na kongresie FIE ponad 60 procent federacji krajowych głosowało za dopuszczeniem do rywalizacji rosyjskich i białoruskich szermierzy.

- Prawdopodobnie nie jest tajemnicą, że głosowaliśmy przeciwko dopuszczeniu ich do startu – wyjaśnił Jensen.

- Mamy problem. Nasi reprezentanci nie chcą w tym uczestniczyć. Ostatnio ponad 300 szermierzy złożyło petycję do MKOl, mówiąc, że nie zgadzają się na powrót sportowców z tych krajów - dodał.

Zawody Trekanten International miały się odbyć w Kopenhadze w dniach 7-8 października. Jest to coroczna impreza niezaliczana do punktacji Pucharu Świata.

Po dopuszczeniu do startów Rosjan i Białorusinów Niemiecki Związek Szermierczy (DFeB) zrezygnował z organizacji zawodów Puchar Świata we florecie w Tauberbischofsheim (5-7 maja).

Przeciwko krajom agresora występują także przedstawiciele innych sportów. Na Igrzyskach Europejskich na przełomie lipca i sierpnia zabraknie przedstawicieli obu nacji, w Norwegii z kolei ujawniono wyniki sondażu, według którego niemal połowa mieszkańców jest przeciwnych występowi ich rodaków na igrzyskach w Paryżu, jeśli na na imprezę czterolecia wybiorą się reprezentanci wykluczonych obecnie nacji.