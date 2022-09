Jeden ruch i koniec meczu. Niespotykana sytuacja przy szachownicy

Na początku września Carlsen, który jest aktualnym mistrzem świata, walczył z Niemannem podczas prestiżowego turnieju na żywo w St Louis. 19-letni Amerykanin zaskoczył faworyta i niespodziewanie wygrał.

Po przegranym meczu Norweg wycofał się z imprezy. Decyzję ogłosił na Twitterze. Zamieścił tam wymowne wideo z trenerem Jose Mourinho: "Jeśli mówię, mam duże kłopoty".



I've withdrawn from the tournament. I've always enjoyed playing in the @STLChessClub, and hope to be back in the future https://t.co/YFSpl8er3u — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 5, 2022

Amerykanin był zawieszony

Norweski szachista nie odniósł się więcej do całej sytuacji, ale jeden z jego kolegów po fachu Hikaru Nakamura zasugerował, dlaczego ten się wycofał.

Zdaniem Amerykanina japońskiego pochodzenia Carlsen podejrzewał, że Niemann prawdopodobnie oszukuje. Nakamura poinformował także, że Amerykanin był wcześniej zawieszony na najpopularniejszej stronie dla grających w szachy online, a więc Chess.com.

Źródło: https://twitter.com/chess24com Carlsen szybko wycofał się z rozgrywki

Jan-Krzysztof Duda ograł mistrza świata Jan-Krzysztof... czytaj dalej » Niemann zaprzeczył, że oszukiwał w trakcie Sinquefield Cup, ale przyznał, że zdarzało mu się to, gdy w wieku 12 lat grał w turnieju online, a cztery lata później, kiedy rywalizował w turnieju na streamie.

- Nigdy nie oszukiwałem w meczu przy prawdziwej szachownicy. Byłem czysty w St. Louis i przygotowany nawet, aby grać nago albo w zamkniętym pudle bez możliwości transmisji elektronicznej - zapewnił 19-letni zawodnik ze Stanów Zjednoczonych.

W poniedziałek obaj panowie spotkali się w spotkaniu Julius Baer Generation Cup.

Niemann zaczynał białymi. Po pierwszym ruchu czarnymi 32-letni norweski arcymistrz wycofał się z dalszej rywalizacji.



Another shocker as @MagnusCarlsen simply resigns on move 2 vs. @HansMokeNiemann! https://t.co/2fpx8lplTI#ChessChamps#JuliusBaerGenerationCuppic.twitter.com/5PO7kdZFOZ — chess24.com (@chess24com) September 19, 2022

Bezprecedensowa sytuacja

- Magnus Carlsen właśnie zrezygnował. Poddał się i opuścił transmisje. To jest bezprecedensowe, nie mogę w to uwierzyć - mówiła komentująca przekaz indyjska arcymistrzyni Tania Sachdev. - Wyłączył kamerę i to jest wszystko, co teraz wiemy. Postaramy się dowiedzieć czegoś więcej. Będzie zapewne grał dalej w turnieju, ale teraz powiedział: nie będę rywalizował z Hansem. To bardzo ważne stanowisko - dodawała.

Na razie nie wiadomo, czy Norweg poniesie jakieś konsekwencje.