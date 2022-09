Mistrz świata oskarża o oszustwo. Szachowa centrala zbada zarzuty

Norweg Magnus Carlsen po raz kolejny mistrzem świata w szachach. 28-latek niepokonany pozostaje od 2013 roku. Do mistrzowskiego tytułu dorzuci niebagatelny dodatek. Za wygraną zgarnie ponad sześćset tysięcy euro i to nie jedyne pieniądze, jakie zarobi na turnieju.

Doświadczony Carlsen oskarżył w poniedziałek na Twitterze 19-letniego Amerykanina o używanie niedozwolonych środków, które ułatwiały mu odnoszenie zwycięstw. Norweg na znak protestu 19 września zakończył grę z Niemannem już po oddaniu jednego ruchu i wycofał się z turnieju.

Carlsen nie chce grać z Niemannem

Pikantna afera przy szachownicy. Mistrz świata rzuca coraz poważniejsze oskarżenia Magnus Carlsen... czytaj dalej » Międzynarodowa Federacja Szachowa nie zamierza zostawić całej sprawy.



"Najpierw sprawdzimy, czy jest wystarczająco dużo faktów, uzasadniających takie kroki. Jeśli stwierdzimy, że tak jest, złożymy odpowiedni wniosek do Komisji Etyki i Dyscypliny. Ale z drugiej strony sprawdzimy też, czy nie jest to fałszywe oskarżenie" - powiedział członek trzyosobowej grupy FIDE, która ma wyjaśnić sprawę.

Niemann przyznał w wywiadzie podczas gier w Sinquefield Cup, że dwukrotnie oszukiwał w grach online jako nastolatek w wieku 12 i 16 lat. Zapewnia jednak, że nigdy nie zrobił tego osobiście przy szachownicy.

"Wierzę, że Niemann oszukiwał więcej razy, niż publicznie przyznał" - napisał 31-letni Carlsen w oświadczeniu opublikowanym w serwisie społecznościowym. - "Jego postępy w pojedynkach są niezwykłe i przez całą naszą grę na Sinquefield Cup na początku września w Stanach Zjednoczonych odniosłem wrażenie, że nie był nawet zestresowany ani całkowicie skupiony na grze. Musimy coś zrobić z oszukiwaniem w szachach " - zauważył Carlsen.



Norweg dodał, że "nie chce grać z osobami, które w przeszłości oszukiwały wiele razy".