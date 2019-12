Szachowy oszust zdemaskowany. Zdradziło go zdjęcie z toalety

Refleksja szachisty. "Przestałem pić i znacznie lepiej się czuję" Norweski... czytaj dalej » W ostatnich latach Rausis z podejrzaną regularnością poprawiał swoją pozycję w światowym rankingu.

W lipcu tego roku został przyłapany na oszustwie - podczas jednej z partii turnieju w Strasburgu poprosił o przerwę toaletową. Wtedy miał wspomagać się pozostawionym w kabinie smartfonem. Na urządzeniu, które - jak się okazało - należało do niego, zamontowane zostało oprogramowanie szachowe.

Przyznał się do winy

Oszustwo wyszło na jaw, po tym jak w kabinie ktoś zrobił mu zdjęcie. Nie wiadomo, kto jest jego autorem, ale Rausis przyznał się do winy. Prawdopodobnie szachista wpadł w rodzaj zasadzki, ponieważ od dłuższego czasu był na celowniku.



Reprezentujący Czechy szachista był pod obserwacją władz szachowych, ponieważ jego wyniki wzbudzały podejrzenia. W trakcie przesłuchania przyznał się do oszustwa i miał wyrazić skruchę, co wpłynęło łagodząco na karę orzeczoną przez FIDE - podkreśliła w komunikacie federacja.

Dyskwalifikacja obowiązuje wstecznie od lipca tego roku i dobiegnie końca w lipcu 2025. Rausis w tym czasie nie może uczestniczyć w żadnych zawodach zarówno jako gracz, jak i trener czy sędzia. Został też pozbawiony tytułu arcymistrza. Jak zaznaczyła FIDE, może jednak rywalizować w turniejach online bądź pracować jako prywatny szkoleniowiec.