Skandal w świecie szachów. Hans Niemann miał oszukiwać ponad sto razy

Jeden ruch i koniec meczu. Niespotykana sytuacja przy szachownicy Najlepszy... czytaj dalej » Afera w świecie szachów wybuchła w zeszłym miesiącu. Carlsen w dość zawoalowany sposób oskarżył Niemanna o oszukiwanie.

Najpierw lider rankingu po porażce z Amerykaninem wycofał się z turnieju Sinquefield Cup, a potem zrezygnował z partii po pierwszym ruchu w imprezie online Julius Baer Generation Cup.

72 strony raportu

Niemann potem przyznał, że oszukiwał dwukrotnie w rywalizacji online, ale gdy miał 12 i 16 lat.

- Uważam, że Niemann robił to dużo więcej razy, niż publicznie zadeklarował – napisał Carlsen w oświadczeniu.

Sprawą zajęła się Międzynarodowa Federacja Szachowa, która rozpoczęła śledztwo. Swoje dochodzenie prowadził również serwis chess.com. W raporcie wskazał, że nie były to tylko te dwa przypadki, o których wspomniał amerykański arcymistrz.

Szczegółowy raport ma 72 strony i przedstawione są w nim najważniejsze wydarzenia z ponad 100 partii, w których 19-letni teraz Niemann miał oszukiwać.



My statement regarding the last few weeks. pic.twitter.com/KY34DbcjLo — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 26, 2022

Oszustwa w różnych turniejach

Mistrz świata oskarża o oszustwo. Szachowa centrala zbada zarzuty Ciąg dalszy... czytaj dalej » Chodzi o mecze rozgrywane miedzy lipcem 2015 a sierpniem 2020 roku. Większość podejrzanych "występów" Amerykanina miała miejsce w 2020 roku, kiedy gra online stała się jeszcze bardziej popularna z uwagi na pandemię COVID-19.

"Przedstawiamy dowody, że Hans prawdopodobnie oszukiwał w sieci więcej razy, niż przyznał się do tego publicznie. 8 września przesłaliśmy mu list, w którym poinformowaliśmy, że przygotowujemy taki raport. Nasze podsumowanie pokazuje, że Niemann oszukiwał w turniejach różnego rodzaju. Wszystko wskazuje na to, że robił to w meczach z wysoko notowanymi i znanymi postaciami świata szachów, także w trakcie meczów transmitowanych w internecie. To, co odkryliśmy, jest sprzeczne z publicznym oświadczeniem Hansa" - napisano w oświadczeniu chess.com.

"Platforma chess.com wykorzystywała szereg narzędzi do wykrywania oszustwa. Użyto programu analitycznego, który porównuje ludzkie ruchy z tymi zalecanymi przez programy szachowe, które są w stanie za każdym razem pokonać nawet najlepszych ludzi" - angielski dziennik "Independent" wytłumaczył, jak rozszyfrowano oszustwa Amerykanina.



Today we released our official report on Hans Niemann, Magnus Carlsen, and cheating in chess. Read it here: https://t.co/HeDTReeAPe — Chess.com (@chesscom) October 4, 2022





Niemann kategorycznie zaprzeczył, że oszukiwał w czasie Sinquefield Cup. Tam jego rozgrywka z Carlsenem była prowadzona przy normalnej szachownicy.

Chess.com podał, że nie ma żadnego dowodu na jakiekolwiek oszustwa w grze online Amerykanina w meczach z Norwegiem. Jednocześnie w raporcie napisano, że pewne elementy gry podczas Sinquefield Cup wydają się "podejrzane".

Źródło: Twitter.com/HansMokeNiemann Hans Niemann ma coraz większe kłopoty

Nie ma komentarza Niemanna

Przedstawiciele serwisu w raporcie przedstawili także prywatną konwersację między Niemannem a administratorami, w których dyskutuje on z nimi o możliwości dopuszczenia go do rywalizacji po kolejnym zakazie.

W rozmowie z 2020 roku Amerykanin przeprasza, że oszukiwał w starciu z arcymistrzem i rodakiem Danielem Renschem. Jednocześnie obiecuje, że nigdy więcej tak nie zrobi. Prosi jednocześnie, aby jego zakaz gry został zniesiony.

Chess.com zapewnił, że nie ma dowodów, aby Niemann oszukiwał w grze online od tamtego momentu.

Sam zainteresowany na razie nie skomentował raportu. Zawodnik cały czas jest zawieszony w serwisie chess.com. Może grać w imprezach na żywo.