Oskarżany o oszustwa Hans Niemann gra przy "wzmocnionych zabezpieczeniach"

W ostatnich tygodniach o Niemannie zrobiło się naprawdę głośno. I nie chodzi tu o jego wyniki przy szachownicy. 19-latek został oskarżony o oszustwa przez mistrza świata Norwega Magnusa Carlsena, a raport największej platformy dla szachistów chess.com wykazał, że Amerykanin mógł w grach online oszukiwać nawet ponad sto razy.

"Kluczowy test wiarygodności"

Portal nałożył na Niemanna zakaz gry, ale w wydarzeniach na żywo może on nadal brać udział. I właśnie z tego korzysta. W St. Louis rozpoczął udział w mistrzostwach kraju.

Wobec zamieszania, które wybuchło wokół szachisty, organizatorzy zdecydowali się na specjalne wzmocnienie zabezpieczeń. Jak podaje "Guardian", rozgrywki odbywają się bez udziału publiczności, a widzom online wyświetlane są z 30 minutowym opóźnieniem. Do przeszukiwania graczy używany jest również nowy wykrywacz metalu. W artykule napisano też o "kluczowym teście wiarygodności dla Niemanna".

Rozstawiony z szóstką Niemann rozpoczął dobrze. Wygrał na otwarcie z najmłodszym w stawce, 15-letnim Christopherem Yoo. - To była piękna gra i nie potrzebuje nawet jej opisywać - stwierdził po zwycięstwie, co w opinii "Guardiana" może podsycić negatywne komentarza, gdyż szachista nadal nie odniósł się do raportu chess.com.

W drugiej rundzie rozegranej w czwartek Niemann był bliski pokonania Jeffery'ego Xionga, ale dwa złe ruchy w końcówce partii sporo go kosztowały i doprowadziły do remisu.

Źródło: Twitter.com/HansMokeNiemann Hans Niemann ma coraz większe kłopoty

Sprawa Niemanna w raporcie chess.com

Po oskarżeniach Carlsena Niemann przyznał się do dwóch oszustw podczas gier online, ale - jak twierdził - miał wtedy 12 i 16 lat. Rewelacje platformy chess.com wciąż pozostawia bez komentarza.

W sumie stwierdziliśmy, że Hans Niemann prawdopodobnie oszukiwał w ponad stu partiach szachów online, w tym w kilku turniejach z nagrodami pieniężnymi" - napisano w 20-stronicowym raporcie chess.com, do którego dołączono 50 stron aneksów.



Platforma zawiesiła 19-letniego Amerykanina 5 września, niedługo po pierwszych oskarżeniach, ale podkreśliła, że nie miało to związku z presją ze strony norweskiego mistrza świata, którego aplikację Play Magnus właśnie kupuje.



Chess.com zaznaczyła również, że ma "absolutne zaufanie" do swoich sposobów wykrywania oszustw i wykorzystuje do tego celu najwyższej rangi szachistów, nie licząc analizy ruchów wykonywanych przez zautomatyzowane narzędzia.



Pod koniec września Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) wszczęła śledztwo w tej sprawie.



Wcześniej mistrz świata oskarżył na Twitterze Niemanna o oszustwa. Norweg na znak protestu 19 września zakończył grę z Amerykaninem po wykonaniu jednego ruchu i wycofał się z turnieju.