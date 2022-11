Wójtowicz, Santana, Seeler i wielu innych. Świat sportu pożegnał legendy

LISTOPAD 2021

2.11. W wieku 66 lat zmarł wybitny trener szermierki Mariusz Kosman. W przeszłości był m.in. trenerem reprezentacji szpadzistek. Jego podopieczni zdobywali medale mistrzostw świata, Europy i Polski.



23.11. W wieku 75 lat zmarł Jan Kawulok, skoczek narciarski, kombinator norweski, olimpijczyk z Grenoble (1968). Reprezentował barwy klubów LKS Wisła Istebna (1960-1967) i Startu Wisła (1968-73). Dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Polski w skokach (1969 i 1971). Po zakończeniu kariery zawodniczej szkolił w Wiśle młodych skoczków. W sezonie 1978/79 grał w drużynie piłki nożnej KS Wisła Start, która występowała wtedy w B-klasie.



24.11. W wieku 71 lat w Kwidzynie zmarł Wiesław Hartman, srebrny medalista w jeździeckim konkursie drużynowym igrzysk w Moskwie w skokach przez przeszkody. Popularny w jeździeckim światku "Eryś" startując na Nortonie stanął 29 lipca 1980 r. na drugim miejscu olimpijskiego podium razem z Januszem Bobikiem (Szampan), Marcinem Kozickim (Bremen) oraz Janem Kowalczykiem (Artemor). W konkursie indywidualnym sklasyfikowany został na szóstym miejscu.



26.11. Na Litwie zmarł były koszykarz, a potem trener Mindaugas Budzinauskas, który występował także w polskiej lidze, a do 2019 roku pracował jako szkoleniowiec drużyny King Szczecin. Miał 48 lat. Przegrał walkę z chorobą nowotworową.



28.11. W wieku 79 lat zmarł legendarny Sir Frank Williams, założyciel i wieloletni szef zespołu Formuły 1 Williams Racing. Założył team w 1977 roku i zarządzał nim do 2013, a następnie przekazał swojej córce Claire. Kierowcy teamu Williams siedem razy zostali mistrzami świata, a zespół dziewięciokrotnie w latach 1980-1997 zdobył tytuł w klasyfikacji konstruktorów.

Źródło: Getty Images Frank Williams miał 79 lat

30.11. W wieku 81 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Polski i Górnika Zabrze Erwin Wilczek. W zabrzańskich barwach wywalczył dziewięć tytułów mistrza Polski i sześciokrotnie zdobył krajowy puchar. Piłkarzem śląskiego klubu był w latach 1959-72, rozegrał w nim łącznie blisko 400 oficjalnych meczów, zdobywając 126 bramek. Potem grał we francuskim Valenciennes, pracował z młodzieżowymi drużynami Górnika, w 1986 roku prowadził reprezentację Gabonu, wreszcie osiadł we Francji. W reprezentacji Polski wystąpił 15-krotnie.

GRUDZIEŃ 2021

3.12. W wieku 88 lat zmarł w Dakarze Senegalczyk Lamine Diack, były szef światowej federacji lekkoatletycznej. Był pierwszym i jedynym dotychczas sternikiem światowej lekkoatletyki spoza Europy. Kierował IAAF w latach 1999-2015. W listopadzie 2015 został zatrzymany przez francuską policję bezpośrednio po opublikowaniu raportu Międzynarodowej Agencji Antydopingowej (WADA) na temat dopingu w Rosji. W 2020 roku został skazany przez sąd w Paryżu na cztery lata pozbawienia wolności za korupcję i przyjmowanie łapówek od zawodników podejrzewanych o doping. Nie rozpoczął odbywania kary, gdyż wyrok nie był prawomocny. Do maja 2021 przebywał w areszcie domowym w Paryżu.



Nie żyje legendarny tenisista Manolo Santana Manolo Santana,... czytaj dalej » 11.12. W wieku 83 lat zmarł w Marbelli Manuel Santana, pionier, popularyzator i jeden z najwybitniejszych hiszpańskich tenisistów, pięciokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych. W 1966 roku, po triumfie w Wimbledonie, został numerem jeden na świecie. Rok wcześniej wygrał US Open i poprowadził Hiszpanię do zwycięstwa w Pucharze Davisa. W 1961 i 1964 roku był najlepszy na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu. W 1968 roku wygrał turniej olimpijski w Meksyku, ale tenis był wówczas dyscypliną pokazową. Wygrał łącznie 70 turniejów w singlu, ostatni w Barcelonie w 1970 roku.



23.12. W wieku 94 lat zmarł Ryszard Nowicki, nestor polskiego sportu samochodowego, uczestnik Powstania Warszawskiego. Był wielokrotnym mistrzem kraju, czterokrotnie startował w słynnym Rajdzie Monte Carlo.



30.12. W wieku 72 lat zmarł Czech Karel Loprais, sześciokrotny zwycięzca Rajdu Dakar w kategorii samochodów ciężarowych. Zadebiutował w prestiżowych zawodach w 1986 roku, a po raz pierwszy wygrał dwa lata później. Kolejne tryumfy za kierownicą Tatry odnotował w latach 1994-95 i 1998-99 oraz w 2001 roku. Łącznie na podium był 11-krotnie. Po raz 19. i ostatni wystartował w Dakarze w 2006 roku.



31.12. W wieku 52 lat zmarł znany i utytułowany rosyjski siatkarz Wadim Chamuckich. W dorobku miał m.in. trzy medale olimpijskie. Występował na pozycji rozgrywającego, w drużynie narodowej grał od 1996 o 2009 roku, z przerwą w latach 2004-07. Przez lata związany był z klubem Biełogorje Biełgorod, z którym dwa razy zwyciężył w Lidze Mistrzów (2003 i 2004), a później był też jego trenerem.

STYCZEŃ 2022

3.01. W Sydney na atak serca zmarł trzykrotny mistrz olimpijski w trójskoku i były rekordzista świata Wiktor Saniejew. Pochodzący z Gruzji lekkoatleta od lat 90. pracował na antypodach jako trener. Poza złotem olimpijskim z Meksyku, Monachium i Montrealu miał też w dorobku srebrny medal igrzysk w Moskwie. Trzykrotnie ustanowił rekord świata. Na koncie miał też osiem tytułów mistrza Europy, w tym sześć halowego. W 2013 roku został wprowadzony do lekkoatletycznej Galerii Sław.



17.01. W wieku 64 lat zmarł Wiktor Bołba, pomysłodawca i kustosz muzeum Legii Warszawa. Był kibicem i pasjonatem historii Legii, doprowadził do powstania klubowego muzeum, a później nim kierował. Był też współautorem Księgi Stulecia Legii, a także autorem książek o Lucjanie Brychczym i Kazimierzu Deynie.



19.01. W wieku 77 lat zmarł Stanisław Grędziński, mistrz Europy z 1966 roku w biegu na 400 metrów, rok później w Atenach był trzeci w imprezie tej rangi. Uczestnik igrzysk olimpijskich w Meksyku, dwukrotny mistrz kraju. Po zakończeniu kariery był trenerem i działaczem, zaangażowanym w wałbrzyską lekkoatletykę jako prezes sekcji Górnika.



19.01. W wieku 70 lat zmarł były niemiecki piłkarz Hans-Juergen Doerner. W reprezentacji NRD rozegrał 100 meczów, a w 1976 roku zdobył z nią złoty medal igrzysk w Montrealu, po wygranej w finale z Polską 3:1. Jego jedynym klubem było Dynamo Drezno. W latach 1969-86 rozegrał w nim 558 meczów.



26.01. W wieku 74 lat zmarł Jan Michalik, medalista mistrzostw świata i Europy w zapasach w stylu klasycznym, olimpijczyk z Meksyku i Monachium. Był pierwszym polskim zapaśnikiem, który wywalczył tytuł mistrza Europy - w 1972 roku w Katowicach. Rok później w Helsinkach obronił tytuł, a także zdobył srebrny medal mistrzostw świata w Teheranie. Na igrzyskach w Monachium (1972) zajął czwarte miejsce.

LUTY 2022

1.02. W wieku 83 lat zmarł w Poznaniu były koszykarz Stanisław Olejniczak, wielokrotny reprezentant Polski, wicemistrz Europy z 1963 roku i uczestnik igrzysk olimpijskich w Tokio w 1964 roku. Jeden z najwybitniejszych polskich koszykarzy, reprezentował barwy Lecha Poznań, a następnie Legii Warszawa. W rozgrywkach ligowych trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju (raz Lechem i dwukrotnie z Legią). W drużynie narodowej rozegrał 121 spotkań, zdobywając 628 punktów.



9.02. W wieku 83 lat w trakcie prac w swoim ogrodzie w miejscowości Mostki koło Starego Sącza zginął Jan Magiera, wybitny kolarz, uczestnik igrzysk olimpijskich w Tokio i Meksyku w 1964 i 1968 roku.



10.02. W wieku 102 lat zmarł w Szczecinie Stefan Żywotko, piłkarski trener, który poprowadził klub JS Kabylie do siedmiu tytułów mistrza Algierii i dwóch triumfów w klubowym Pucharze Afryki. Jako trener wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej z Arkonią Szczecin (1962), Pogonią Szczecin (1966) i Arką Gdynia (1976). Po igrzyskach w Montrealu miał z Kazimierzem Górskim – z którym znał się z lwowskich boisk - wyjechać do pracy w klubie w Kuwejcie, ale wyjazd zablokowały ówczesne władze sportowe. Ostatecznie trafił do Algierii.



14.02. W wieku 68 lat zmarł znany i ceniony fotoreporter sportowy Włodzimierz Sierakowski. W przeszłości pracował m.in. w "Przeglądzie Sportowym" i współpracował z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. W latach 1994-2004 pracował w "Przeglądzie Sportowym", po czym założył własną agencję fotograficzną.



15.02. We Wrocławiu w wieku 92 lat zmarł Józef Zapędzki, dwukrotny mistrz olimpijski (Meksyk 1968, Monachium 1972) w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego. Łącznie pięciokrotnie startował w igrzyskach. Na najwyższym stopniu podium stanął, mając - odpowiednio - 39 i 43 lata, bo karierę strzelecką zaczął dopiero w wieku 28 lat. W stolicy Bawarii złoto wywalczył 1 września, w rocznicę napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku, i sukces zadedykował ojcu, który został zamordowany w obozie w pobliskim Dachau, a wcześniej był więziony w Auschwitz i Buchenwaldzie. Z kolei w Montrealu 1976 roku możliwości walki o trzeci tytuł mistrza olimpijskiego pozbawiły go wadliwe naboje, które sprawiły, że pistolet się zaciął. Po zakończeniu kariery pracował jako instruktor strzelectwa oraz taksówkarz. Był jedynym honorowym mieszkańcem Łaz.

MARZEC 2022

10.03. W wieku 77 lat w szpitalu w Wiesbaden zmarł piłkarski mistrz świata z 1974 roku Juergen Grabowski. Przyczyną śmierci były komplikacje po operacji złamanej kości uda. W reprezentacji Niemiec zadebiutował w 1966 roku i rozegrał w niej 44 spotkania. Listę jego największych osiągnięć otwiera tryumf w mundialu w 1974 roku. W tym turnieju zagrał m.in. przeciwko Polsce (1:0).



20.03. W wieku 80 lat zmarł Jan Pieszko, były piłkarz m.in. Bałtyku Gdynia, Zawiszy Bydgoszcz i przede wszystkim Legii Warszawa. Występował na pozycji napastnika. Uznanie zyskał przede wszystkim za grę w Legii. W latach 1967-76 rozegrał w jej barwach łącznie 238 meczów i zdobył 68 goli. Dwukrotnie (1969-70) został mistrzem kraju, w 1973 roku zdobył Puchar Polski, dotarł też do półfinału Pucharu Europy (1969/70).



Freddy Rincon nie żyje. Były piłkarz Realu Madryt zmarł wskutek obrażeń po wypadku samochodowym Freddy Rincon nie... czytaj dalej » 30.03. W wieku 86 lat zmarł we Włoszech Egon Franke, jeden z najlepszych polskich szermierzy, trzykrotny medalista olimpijski, w tym złoty indywidualnie we florecie z Tokio z 1964 roku. Był ośmiokrotnym medalistą mistrzostw świata, a jeden z krążków wywalczył w szabli. W 1962 roku został mistrzem Polski we florecie, trzykrotnie był mistrzem kraju w drużynie. Jako trener współpracował z włoską federacją, wychował wielu świetnych szermierzy.

KWIECIEŃ 2022

13.04. W wyniki obrażeń doznanych w wypadku samochodowym w szpitalu w Cali zmarł Freddy Rincon, były piłkarz i kapitan reprezentacji Kolumbii, trzykrotny uczestnik mistrzostw świata. Miał 55 lat. Należał do pokolenia wybitnych kolumbijskich graczy, takich jak Carlos Valderrama czy Faustino Asprilla. Na mundialu grał w 1990, 1994 i 1998 roku.



20.04. W wieku 67 lat po długiej chorobie zmarła jedna z najlepszych polskich panczenistek w historii Erwina Ryś-Ferens. W dorobku miała aż 83 tytuły mistrzyni Polski, a także ustanowiła 50 rekordów kraju. Czterokrotnie reprezentowała Polskę w igrzyskach olimpijskich (1976-88). Zdobyła trzy brązowe medale mistrzostw świata – dwa w wieloboju sprinterskim oraz jeden w wieloboju.

27.04. W wieku 71 lat zmarł Maciej Gumowski, wybitny trener tenisowy z Poznania i były kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa.



28.04. W wieku 57 lat zmarł w Belgradzie znakomity w przeszłości koszykarz Zoran Sretenović. Jako zawodnik odnosił sukcesy z klubami i reprezentacją Jugosławii. Pod koniec kariery grał w Polsce, a potem trenował zespoły ekstraklasy ze Starogardu Gdańskiego, Koszalina i Ostrowa Wlkp.



30.04. W wieku 54 lat zmarł słynny agent piłkarski Mino Raiola. Reprezentował m.in. Szweda Zlatana Ibrahimovicia, Norwega Erlinga Haalanda i Francuza Paula Pogbę. Przez kilka miesięcy zmagał się z chorobą płuc.

Źródło: Instagram/Erling Haaland Mino Raiola był agentem Erlinga Haalanda

MAJ 2022

1.05. W wieku 80 lat zmarł znany bośniacki trener piłkarski Ivica Osim, były selekcjoner reprezentacji Jugosławii i Japonii. Pracę szkoleniową rozpoczął z Żeljeznicarem Sarajewo, którego był wychowankiem. Doprowadził ten zespół do półfinału Pucharu UEFA. Później prowadził także m.in. Partizana Belgrad, Panathinaikos Ateny, a w latach 1994-2002 trenował austriacki Sturm Graz, z którym osiągnął największe sukcesy w historii klubu, m.in dwukrotnie zdobył mistrzostwo kraju.



10.05. W wieku 73 lat zmarł jeden z najlepszych koszykarzy ligi NBA lat 70. ubiegłego wieku Bob Lanier. Był członkiem Galerii Sław i ośmiokrotnym uczestnikiem Meczu Gwiazd. Występował w NBA przez 14 sezonów w Detroit Pistons i Milwaukee Bucks. Obok Kareema Abdul-Jabbara był uważany za jednego z najlepszych zawodników tamtego okresu. Średnio w meczu zdobywał 20,1 punktów i miał 10,1 zbiórek.



21.05. W Pradze w wieku 78 lat zmarł legendarny czeski koszykarz Jiri Zidek senior, wicemistrz Europy z Czechosłowacją z 1967 r. i brązowy medalista z 1969 r., wprowadzony do Galerii Sław FIBA w 2019 roku.



24.05. W Zakopanem zmarł Tadeusz Jankowski, olimpijczyk z 1964 roku, były biegacz narciarski i twórca biathlonu kobiecego w Polsce. Miał 92 lata. Jako junior zdobył tytuł mistrza Polski w kombinacji norweskiej, jako senior trzykrotnie w biegach narciarskich. Startował m.in. w igrzyskach olimpijskich w Innsbrucku w 1964 roku.



Michał Cichy nie żyje. Trener siatkarek ŁKS Commercecon miał 45 lat Michał Cichy,... czytaj dalej » 24.05. W wieku 50 lat, w Oslo po długiej chorobie, zmarł Norweg Thomas Ulsrud, mistrz świata i Europy oraz wicemistrz olimpijski w curlingu. Światowy rozgłos uzyskał kontrowersyjnymi kolorowymi strojami swojej drużyny, która nazywana była przez media "klaunami na lodzie". Nazywany w kraju twórcą i motorem norweskiego curlingu był kapitanem reprezentacji, która zdobyła mistrzostwo świata (2014), dwukrotnie mistrzostwo Europy (2010, 2011) oraz srebrny medal olimpijski w Vancouver (2010).



26.05. W wieku 45 lat zmarł nagle trener siatkarek ŁKS Commercecon Michał Cichy. Niespełna trzy tygodnie wcześniej wywalczył z łódzkim zespołem brązowy medal mistrzostw Polski.



29.05. W wieku 86 lat zmarł legendarny brytyjski dżokej Lester Piggott. W swojej karierze odniósł rekordowe dziewięć zwycięstw w Derby i wygrał 4493 wyścigi.

CZERWIEC 2022

8.06. W wieku 87 lat zmarł w szpitalu w Avili wskutek następstw wypadku samochodowego Julio Jimenez, legenda kolarstwa hiszpańskiego. W latach 60. ubiegłego wieku trzykrotnie triumfował w klasyfikacji górskiej Tour de France. "Zegarmistrz z Avili" wygrał pięć etapów "Wielkiej Pętli", cztery w Giro d'Italia i trzy we Vuelta a Espana. W 1967 roku zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de France, przegrywając tylko z Francuzem Rogerem Pingeonem. W latach 1965-67 był najlepszym "góralem" tego wyścigu. Wygrał też trzykrotnie klasyfikację górską Vuelta a Espana (1963-65).



26.06. W wieku 79 lat zmarł piłkarski trener Jerzy Kopa. Przez siedem sezonów pracował w Lechu Poznań, z którym świętował mistrzostwo kraju i Superpuchar Polski w 1990 roku. Prowadził też na najwyższym szczeblu Szombierki Bytom, Pogoń Szczecin, Legię Warszawa, Zagłębie Sosnowiec, Olimpię Poznań. Łącznie poprowadził te zespoły w 365 meczach ówczesnej pierwszej ligi. Za granicą pracował w greckim Iraklisie Saloniki.



Nie żyje były reprezentant Polski w piłce nożnej Janusz Kupcewicz Zmarł Janusz... czytaj dalej » 30.06. W wieku 87 lat zmarł Kazimierz Franciszek Zimny, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w biegu na 5000 m w Rzymie w 1960 roku, wicemistrz Europy ze Sztokholmu (1958) i Belgradu (1962). Siedmiokrotnie był mistrzem Polski: na 5000 m (1960, 1965 i 1966), na 1500 m (1956) i w biegach przełajowych (1965-67).

LIPIEC 2022

1.07. W wieku 83 lat zmarł były prezes i właściciel piłkarskiego Górnika Zabrze Stanisław Płoskoń; kierował klubem w latach 1996-2001. Był bardzo barwną postacią, dziennikarze cenili go za bezkompromisowe wypowiedzi na temat polskiego futbolu. Mówił wprost, co myślał, nigdy się nie wycofywał ze swoich wypowiedzi. Zdarzyło mu się wymienić w ciągu roku sześciu trenerów pierwszej drużyny.



4.07. W wieku 66 lat zmarł Janusz Kupcewicz, wybitny piłkarz reprezentacji Polski. 10 lipca 1982 roku w Alicante w meczu z Francją (3:2) o trzecie miejsce mistrzostw świata zdobył gola decydującego o zwycięstwie biało-czerwonych. W ekstraklasie debiutował w 1974 roku w Arce Gdynia, potem grał w Lechu Poznań, z którym w 1983 roku zdobył mistrzostwo Polski. Był zawodnikiem francuskiego Saint-Etienne (1983-85), a później występował jeszcze w greckiej Larissie, Lechii Gdańsk i tureckim Adanasporze, gdzie w 1989 roku zakończył karierę piłkarską. W reprezentacji Polski rozegrał 20 meczów (1976-83), zdobywając pięć bramek.

Źródło: Newspix Kupcewicz nie żyje

21.07. W wieku 85 lat zmarł Uwe Seeler, legendarny niemiecki piłkarz, wieloletni kapitan reprezentacji, wicemistrz świata z 1966 roku, wierny przez całą karierę Hamburgerowi SV, w którym łącznie spędził 28 lat. W latach 1953-72 w seniorskiej drużynie rozegrał 476 spotkań i zdobył 404 bramki. W 1960 roku został z HSV mistrzem Niemiec, dwa razy był wicemistrzem, w 1968 roku dotarł do finału Pucharu Zdobywców Pucharów. W sezonie 1963/64 z 30 golami był królem strzelców Bundesligi. W drużynie narodowej rozegrał 72 mecze i uzyskał 43 gole. Trzykrotnie kończył mundial w czołowej czwórce: w 1966 roku w Anglii został wicemistrzem świata, cztery lata później w Meksyku wywalczył brąz, a w 1958 na boiskach Szwecji Niemcy zajęły czwarte miejsce.



Bill Russell nie żyje. Był najbardziej utytułowanym zawodnikiem NBA Bill Russell,... czytaj dalej » 31.07. W wieku 88 lat zmarł Bill Russell, jeden z najwybitniejszych koszykarzy wszech czasów. Za jego sprawą Boston Celtics stali się potęgą w lidze NBA, zdobywając osiem kolejnych tytułów w latach 1959-66. W sumie jako koszykarz zdobył dziewięć mistrzowskich pierścieni NBA i pięć nagród MVP sezonu. Całą zawodniczą karierę spędził w Celtics (1956-69, 963 występy), a następnie jako grający trener zdobył z ekipą z Bostonu w latach 1966-69 kolejne dwa tytuły. Prowadził także Seattle SuperSonics (1973-77) i Sacramento Kings (1987-88). Z reprezentacją USA wywalczył złoty medal igrzysk w Melbourne (1956), gdzie został uznany najlepszym graczem turnieju.

SIERPIEŃ 2022

3.08. W wieku 87 lat w Poznaniu zmarł Czesław Cybulski, trener i wychowawca najlepszych polskich młociarzy, m.in. Anity Włodarczyk, Kamili Skolimowskiej, Szymona Ziółkowskiego i Pawła Fajdka. Na początku pracy trenerskiej szkolił sprinterów, a potem specjalizował się w rzutach. W latach 70. i 80. był kierownikiem szkolenia grupy rzutów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jego zawodnicy zdobyli łącznie 113 tytułów mistrza Polski, cztery tytuły mistrza świata i olimpijskie złoto.



11.08. W wieku 75 lat zmarł we Wrocławiu Krzysztof Walonis, były koszykarz i trener, odkrywca talentu i pierwszy szkoleniowiec jednego z najlepszych zawodników w historii polskiego basketu Adama Wójcika. Karierę zawodniczą oraz trenerską rozpoczynał w Gwardii Wrocław i z tym klubem był związany przez wiele lat. Pracował też m.in. w SMS PZKosz w Warce.



15.08. W wieku 81 lat zmarł Rajmund Zieliński, jeden z najwszechstronniejszych kolarzy polskich lat 60. XX wieku, tryumfator Tour de Pologne (1964), olimpijczyk z Tokio i Meksyku.



22.08. W wieku 67 lat zmarł Grzegorz Jaroszewski, uznawany za najwybitniejszego polskiego kolarza przełajowego, wielokrotny mistrz kraju, medalista mistrzostw świata. Jako junior z powodzeniem startował na torze, ale szybko jego specjalnością stały się wyścigi przełajowe, w których w latach 1976-87 10-krotnie wywalczył tytuł mistrza Polski. Jego największym sukcesem w rywalizacji międzynarodowej był brąz MŚ w 1980 roku i tytuł wicemistrza globu w 1981 roku.



23.08. W wieku 83 lat zmarł w Krakowie Andrzej Stanowski, jeden z najstarszych i najwybitniejszych miejscowych dziennikarzy sportowych. Absolwent wydziału filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, po studiach pisał na łamach "Dziennika Polskiego", "Gazety Krakowskiej" i "Czasu Krakowskiego". Jego pasją były piłka nożna, narciarstwo, hokej na lodzie oraz kolarstwo.

WRZESIEŃ 2022

Nie żyje Tomasz Wójtowicz, legenda polskiej siatkówki Tomasz Wójtowicz... czytaj dalej » 1.09. W wieku 78 lat zmarł znakomity bokser Earnie Shavers. Stoczył dwie walki o mistrzostwo wagi ciężkiej - z Muhammadem Alim oraz Larrym Holmesem. Wielu ekspertów określało jego uderzenia jako jedne z najmocniejszych w historii tego sportu. Przekładało to się na jego rekord - 74 zwycięstwa, w tym 68 przez nokaut, z czego 23 w pierwszych rundach. Łącznie stoczył 89 zawodowych walk.



17.09. W wieku 87 lat zmarł w Warszawie Łukasz Jedlewski, redaktor naczelny "Przeglądu Sportowego" latach 1976-90. Pisał przede wszystkim o koszykówce. W 1977 został laureatem Złotego Pióra w konkursie Klubu Dziennikarzy Sportowych SDP. Towarzyszył koszykarkom i koszykarzom w ich największych sukcesach na europejskich parkietach; czterokrotnie był na igrzyskach olimpijskich, osiem razy na mistrzostwach świata i aż 35 na mistrzostwach Europy kobiet i mężczyzn.

PAŹDZIERNIK 2022

6.10. W wieku 83 lat zmarł brytyjski motocyklista Phil Read, pierwszy w historii tej dyscypliny mistrz świata w klasach 125, 250 oraz 500 cm. W historii sportu motocyklowego zapisał się sukcesami w latach 1961-76, zostając m.in. siedem razy czempionem globu. Osiem razy wygrał prestiżową rywalizację na wyspie Man. Zakończył karierę mając na koncie 53 zwycięstwa w zawodach Grand Prix. W 2002 roku uznano go za "legendę MotoGP".



24.10. W wieku 69 lat zmarł Tomasz Wójtowicz, jeden z najwybitniejszych polskich siatkarzy, mistrz świata z Meksyku z 1974 roku oraz złoty medalista olimpijski z Montrealu z 1976. Był pierwszym Polakiem, który w 2002 roku wprowadzony został do panteonu sław tej dyscypliny, czyli Volleyball Hall of Fame. Długo był ekspertem telewizyjnym, a przez ostatnie trzy lata walczył z chorobą nowotworową.

Źródło: Newspix Tomasz Wójtowicz miał 69 lat

30.10 W wieku 73 lat zmarł Piotr Werner, który przez jedenaście sezonów był sędzią prowadzącym piłkarskie spotkania w najwyższej klasie rozgrywkowej, a także arbitrem międzynarodowym mającym w swoim dorobku mecze eliminacyjne do mistrzostw świata i mistrzostw Europy, czy w europejskich pucharach. Po zakończeniu kariery w wieku 47 lat, został obserwatorem z ramienia PZPN, a następnie zajął się biznesem, by w końcu wkroczyć do świata boksu i wspólnie z Andrzejem Wasilewskim prowadzić grupę Knockout Promotions. Współpracował m.in. z Andrzejem Szpilką czy Krzysztofem Włodarczykiem, gdy ten święcił największe sukcesy na światowych ringach.