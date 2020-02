Gigantyczna fala zmiotła surfera. "Mierzył się ze śmiercią na oczach całego świata"

Alex Botelho źle będzie wspominał zawody Nazare Tow Surfing Challenge. Portugalczyk upadł podczas swojej próby. Z pomocą ruszył jego kolega Hugo Vau. Kiedy ten przeciągał go w stronę brzegu, udrzeyła kolejna ogromna fala. Botelho wystrzelił w powietrze i z ogromną siłą wpadł do wody. Portugalczyk trafił do szpitala, na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń.

Surfer popłynął na fali o rekordowej wysokości Brazylijski... czytaj dalej » Organizatorzy zapowiadali, że zawodnicy będą walczyć z "falami zwalającymi z nóg". Ich słowa niestety okazały się prorocze. Botelho próbował zmierzyć się z jedną z nich, ale znalazł się pod wodą. Na ratunek ruszył na skuterze jego kolega Hugo Vau. Obaj zostali zaatakowani przez kolejną falę – wyniosło ich w powietrze i również zostali przykryci wodą. Wszystko wyglądało przerażająco.

Zostanie w szpitalu

Ekipa ratunkowa robiła, co w jej mocy, by czym prędzej dotrzeć do poszkodowanych, a zwłaszcza Bothelo, którego fala niemal wyrzuciła na brzeg. Nieprzytomny został zabrany w bezpieczne miejsce, a następnie położono go na noszach. Po kilku minutach został przewieziony karetką do szpitala.

"Jest przytomny, a jego stan jest stabilny. Zostanie w szpitalu, gdzie będzie poddany kolejnym badaniom" – poinformowała Światowa Liga Surfingu. "Życzymy Alexowi, by czym prędzej doszedł do siebie" – dodano.

Źródło: Eurosport Ekipa ratunkowa czym prędzej ruszyła na pomoc

30-metrowe fale

Zdarzenie mocno dotknęło również innych surferów. "Dziś zostałem skonfrontowany z tym, czym nasz sport jest w rzeczywistości. Serce mi pękło, gdy oglądałem, jak mój brat (Botelho) mierzy się ze śmiercią na oczach całego świata. Szczerze, tylko nieliczni zdołaliby to przetrwać" – napisał Portugalczyk Nic Von Rupp.

Źródło: Eurosport Dramatyczne chwile podczas zawodów w Nazare

To pierwszy raz, gdy Światowa Liga Surfingu organizowała zawody w miejscowości Nazare. Warunki do surfingu są tam niezwykle wymagające – fale przekraczają wysokość nawet 20 metrów.

To właśnie tam Brazylijczyk Rodrigo Koxa w 2017 roku pobił światowy rekord, gdy surfował na fali o wysokości 24 metrów.