Niechlubny rekord Super Bowl. 13 punktów wystarczyło Patriots

Jeśli kawałki pizzy liczy się w milionach, skrzydełka kurczaka w setkach milionów, a przychody ze sprzedaży piwa wynoszą ponad miliardów dolarów, to mowa może być tylko o Super Bowl. Za oceanem to prawdziwe święto. Amerykanie odliczają już godziny do finału mistrzostw w futbolu amerykańskim. W tym dniu wszystko liczy się w milionach.

4.02 | Bez niespodzianki w Super Bowl. W meczu decydującym o mistrzostwie ligi NFL New England Patriots pokonali w Atlancie Los Angeles Rams 13:3 i sięgnęli po szóste trofeum w historii.

Triumf doświadczenia nad młodzieńczą fantazją - tak jednym zdaniem można podsumować tegoroczny finał. Patriots to drużyna 66-letniego trenera Billa Belichicka i 41-letniego rozgrywającego Toma Brady'ego. Szkoleniowiec Rams Sean McVay ma 33 lata, a quarterback Jared Goff - 24. Nigdy wcześniej w Super Bowl różnice wieku między najważniejszymi postaciami obu ekip nie były tak duże.

Niechlubny rekord

W sezonie zasadniczym Barany miały drugi najlepszy atak w lidze, ale sztab Patriots doskonale rozpracował ich schematy ofensywne. Długo świetnie grała też defensywa Rams i w efekcie po pierwszej połowie było tylko 3:0 dla Patriots. To był najniższy wynik do przerwy od 1975 roku, a ostatecznie łącznie zdobyte 16 punktów przez obie ekipy to najmniejszy dorobek w historii Super Bowl. Poprzedni rekord - 21 pkt - przetrwał 46 lat.

Źródło: PAP/EPA/MIKE ZARRILLI Super Bowl 2019 rozegrano w Atlancie



Rams zdołali wyrównać w trzeciej kwarcie za sprawą kopnięcia z aż 53 jardów (48,5 m) Grega Zuerleina. W historii Super Bowl tylko raz oglądano udane kopnięcie z większej odległości - w 1994 roku z 54 jardów (49,4 m).



W ostatniej części gry defensywa zespołu z Los Angeles w końcu pękła. Autorem jedynego w meczu przyłożenia był Sony Michel, a na 72 sekundy przed końcem wynik kopnięciem z 41 jardów (37,5 m) ustalił Stephen Gostkowski.

MVP Edelman

Nagroda dla najbardziej wartościowego zawodnika trafiła do Juliana Edelmana. Skrzydłowy Patriots był najczęściej, bo dziesięciokrotnie adresatem piłek zagrywanych przez Brady'ego. Łącznie dzięki niemu zespół pokonał w meczu 141 jardów.

Za oceanem to nieoficjalne święto narodowe. Szaleństwo Super Bowl w liczbach Jeśli kawałki... czytaj dalej » Patriots sięgnęli po swoje szóste Super Bowl w historii, dzięki czemu zrównali się po tym względem z rekordzistami Pittsburg Steelers. Wielkie powody do dumy ma także Brady, który uczestniczył we wszystkich triumfach i w liczbie mistrzostw amerykańskich lig zrównał się z koszykarzem Michaelem Jordanem.

Najchętniej oglądane

Super Bowl wywołuje wśród Amerykanów prawdziwe szaleństwo. Finały z lat 2010-17 to jednocześnie osiem programów telewizyjnych najchętniej oglądanych w historii. Rekordowym jest ten z 2015 roku - przed odbiorniki przyciągnął 114,4 mln mieszkańców USA.



Nic dziwnego, że astronomicznych cen sięga czas przeznaczony na reklamy. Tym razem za 30 sekund stacja CBS inkasowała ponad pięć milionów dolarów. Dla większości koncernów, które często na ten dzień szykują wyjątkowe spoty, nie jest to jednak żadną przeszkodą i już od dawna bloki reklamowe były niemal wypełnione.



Innym nieodłącznym elementem tego widowiska jest występ muzycznej gwiazdy. W Atlancie w przerwie spotkania publiczności zaprezentowała się grupa Maroon 5.