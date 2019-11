Do Super Bowl daleko, a reklamy już wyprzedane. Padł też rekord

Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

05.02.2018 | Czerkawski o Super Bowl: wszystko się dzieje...

- Dla Amerykanów to jest przeżywanie jednego meczu jak finału mistrzostw świata - powiedział w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS Mariusz Czerkawski, były reprezentant Polski w hokeju na lodzie, komentując fenomen Super Bowl. - Wszystko się dzieje wokół tego jednego święta - mówi gość programu, opowiadając o największym amerykańskim wydarzeniu sportowym, które skupia się wokół meczu futbolu, który co roku ogląda 100 milionów ludzi, co - zdaniem gościa programu - budzi zazdrość sportowców uprawiających inne dyscypliny.

