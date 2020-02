Piorunująca końcówka Super Bowl. Po 50 latach mistrzostwo jedzie do Kansas

Nadchodzi wielkie święto amerykańskiego sportu. Finał rozgrywek Super Bowl co roku przyciąga przed telewizory miliony Amerykanów i fanów na całym świecie. Tym razem na boisku zmierzą się drużyny San Francisco 49ers oraz Kansas City Chiefs. Super Bowl to również potężne pieniądze. Za obecność na stadionie trzeba średnio zapłacić 4700 dolarów, czyli około 18 tysięcy złotych. Za te najlepsze miejsca - nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Miliardy dolarów idą na same przekąski.

Zbliża się finał Super Bowl. Wielkie sportowe emocje i bardzo duże pieniądze Nadchodzi wielkie... czytaj dalej » Chiefs w wielkim finale wystąpili po raz trzeci w historii. Zdobycie tytułu świętowali wcześniej tylko raz - dokładnie 50 lat temu. 49ers zagrali w nim po raz siódmy. Super Bowl wygrali pięciokrotnie, a ostatni raz w 1995 roku. Na kolejny będą musieli jeszcze poczekać.

Chociaż ostatnia kwarta zaczynała się przy prowadzeniu 49ers 20:10, Chiefs znów jednak pokazali, że potrafią odrabiać straty. W obu wcześniejszych meczach w fazie play off rywale mieli dwucyfrową przewagę, ale to Chiefs ostatecznie zwyciężali.

Decydujące podanie i przyłożenie

W niedzielę udało im się to, bo w końcu swoje nieprzeciętne umiejętności zaprezentował quarterback Patrick Mahomes. 24-letni rozgrywający długo nie radził sobie z defensywą rywali, w końcu jednak znalazł na nią sposób.

Najbardziej wartościowy zawodnik poprzedniego sezonu najpierw popisał się niesamowitym 44-jardowym podaniem i ostatecznie posiadanie skończyło się przyłożeniem, a strata zmalała do trzech punktów.



DAMIEN. WILLIAMS.



38-YARD TOUCHDOWN. #ChiefsKingdom



: #SBLIV on FOX

: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/vfeysZKipJ — NFL (@NFL) February 3, 2020





Niespełna cztery minuty później Chiefs już prowadzili. Tym razem kluczowe okazało się 38-jardowe zagranie Mahomesa, który po spotkaniu odebrał nagrodę dla MVP Super Bowl.



- Nawet przez moment nie przestaliśmy wierzyć w wygraną, wspieraliśmy się wzajemnie. Uznanie należy się defensywie, która wykonała wspaniałą robotę. Mamy świetną drużynę - powiedział Mahomes.

Źródło: gettyimages.com Patrick Mahomes zgarnął tytuł MVP meczu

Kunszt trenera