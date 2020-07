Stadiony wypełnione nawet w połowie. Niebawem wejdą w życie nowe regulacje

Do normalności jeszcze daleko, ale kolejny krok już za nami. Krok na piłkarski stadion. Na stadionach będzie mogła być jednak zajęta tylko 1/4 miejsc, a na trybunach mają być zachowane reguły sanitarne.

Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują, że z powodu pandemii COVID-19 obiekty sportowe: stadiony piłkarskie, żużlowe, lekkoatletyczne czy hale mogą być wypełnione maksymalnie w 25 procentach ich pojemności.

Nowe rozporządzenie przewiduje, że trybuny nie tylko obiektów otwartych, ale także hal sportowych będą mogły być zapełniane w połowie. Wciąż obowiązywać będzie nakaz zakrywania maseczką nosa i ust, choć utrzymywany dystans społeczny zostanie skrócony 2 do 1,5 m.

Wzrośnie liczba uczestników zawodów

Projekt przewiduje, że w zajęciach lub w wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie - z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób - będzie mogło brać udział nie więcej niż 300 uczestników. W tym limicie nie uwzględniane będą osoby zajmujące się bezpośrednio obsługą wydarzenia.

Duża zmiana zapowiadana jest na basenach, zarówno otwartych jak i zamkniętych. Tam planowane jest całkowite zniesienie ograniczeń liczby uczestników zajęć, do poziomu, jaki jest przyjęty w projekcie użytkowania obiektu. Łatwiej będzie także korzystać z aquaparków, gdzie będzie wprowadzony 75 procentowy limit obłożenia.

Wprowadzono zapis dotyczący Tour de Pologne UCI World Tour, który będzie rozgrywany bez udziału publiczności.

Rozporządzenie ma wejść w życie 21 lipca, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać 4 sierpnia.