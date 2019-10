Uderzyła w ścianę przy prędkości 276 km/h i wróciła. "Zostanę pierwszą mistrzynią F1"

Był 18 listopada 2018 roku, gdy Floersch wystartowała z dziesiątej linii podczas Grand Prix Makau. Jednak już na trzecim okrążeniu, jadąc z prędkością 276 km/h, jej samochód wręcz poszybował i uderzył w ścianę. Wówczas 17-letnia Niemka poważnie uszkodziła kręgosłup. Jednak wszystko zakończyło się lepiej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Zwłaszcza patrząc na to, jak dramatycznie wyglądało całe zdarzenie.

- Czuję się dobrze. Od wypadku minęły cztery tygodnie, a już mogę robić prawie wszystko, z każdym kolejnym dniem ból ustępuje. Teraz najważniejsze jest dla mnie, by odbudować siłę w nogach i rękach, ale mogę robić wszystko, co nie obciąża mojego kręgosłupa i karku - mówiła.

Po zaledwie czterech miesiącach powróciła do ścigania, mówiąc, że ma jasny cel - awans do Formuły 1 i zdobycie mistrzostwa świata. Przez ten czas nic się nie zmieniło.

Szybkie jak mężczyźni

Ostatnio Niemka wystąpiła w jednym z programów stacji BBC. Wyznała w nim, że pomimo sukcesów i faktu, że jest najmłodszym kierowcą, który zapunktował w Formule 4, ludzie nadal nie wierzą w jej umiejętności. A wszystko z jednego powodu - jest kobietą.



Eleven months ago Sophia Florsch survived a horror crash at 170mph.



This comeback is incredible



Eleven months ago Sophia Florsch survived a horror crash at 170mph.

This comeback is incredible





- W ciągu ostatnich 14 lat ludzie powtarzali mi: "dlaczego uprawiasz ten sport? Jesteś kobietą, nigdy nie dasz rady". To tylko motywowało mnie do cięższej pracy, by udowodnić im, że to jest możliwe - powiedziała.

- Jestem w stu procentach pewna, że kobieta może być równie szybka, co mężczyzna i również możemy zdobywać mistrzostwo świata. Po prostu więcej dziewczyn musi zainteresować się tym sportem i zacząć się ścigać - dodała.

- Jestem buntowniczką, bo zostanę pierwszą kobietą, która zdobędzie mistrzostwo w świecie mężczyzn - podkreśliła zawodniczka teamu Van Amersfoort Racing.

Pokona ich

Jeden z kibiców komentujących jej udział w programie, napisał w mediach społecznościowych, że w "tym życiu jest to praktycznie niemożliwe", by wystartowała w F1 i zdetronizowała takich kierowców, jak Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton czy Lando Norris.

Odpowiedź Floersch? "Dlaczego? Mam 18 lat. Pokonam ich. Bez pośpiechu" - napisała jak zwykle pewna siebie.