Słoweńcy poparli decyzję MKOl. Nie myślą o bojkocie igrzysk w Paryżu

- Chcemy jak najszybciej zakończyć wojnę w Ukrainie i pomóc ukraińskim sportowcom najlepiej jak potrafimy w tych trudnych czasach. Przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka i niedyskryminacji sportowców ze względu na narodowość, rasę, płeć, język lub religię, zgodnie z Kartą Olimpijską i Kartą Narodów Zjednoczonych - przekazał Bobinacz, cytowany przez agencję prasową STA.

Dodał, że sport powinien łączyć, a nie dzielić.

- Nie ma miejsca na politykę w sporcie, dlatego nasza międzynarodowa olimpijska rodzina zawsze szuka różnych sposobów, aby był czysty, przejrzysty i dostępny dla wszystkich - zauważył, podkreślając, że OKS "w żaden sposób nie popiera wezwań do bojkotu największej imprezy sportowej na świecie", czyli igrzysk w Paryżu.

Źródło: Getty Images Na IO w Tokio wystąpiła reprezentacja Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego

Słoweńcy z odmiennym zdaniem niż Polacy

Opinia wyrażona przez Słoweński Komitet Olimpijski różni się od stanowiska wielu krajów europejskich, między innymi Polski, sprzeciwiających się powrotowi rosyjskich oraz białoruskich zawodników i argumentujących, że nie ma dla nich miejsca w światowym sporcie w czasie, gdy wciąż trwa wojna.

MKOl wydał we wtorek zalecenia dla międzynarodowych federacji sportowych dotyczące ponownego dopuszczenia zawodników z Rosji i Białorusi do międzynarodowej rywalizacji, jednocześnie wprowadzając szereg warunków do spełnienia przez tych sportowców. To chociażby występy pod neutralną flagą, ponadto chodzi wyłącznie o starty indywidualne i tylko tych zawodników, którzy w żaden sposób nie popierają wojny w Ukrainie oraz nie mają związków z armią czy klubami wojskowymi.

Postanowienia MKOl nie dotyczą igrzysk olimpijskich w 2024 roku. Odrębna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w późniejszym terminie.