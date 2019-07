Koreańska sława olimpijska znęcała się nad kolegami. Rok zawieszenia

Kupił głosy, żeby zdobyć igrzyska. Teraz się do tego przyznał Były gubernator... czytaj dalej » 31-latek nie zgadza się z zarzutami i może złożyć odwołanie do Koreańskiego Komitetu Olimpijskiego. Federacja poinformowała, że otrzymała od świadków wystarczająco obciążające dowody. Pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się w maju ubiegłego roku, co doprowadziło później do wszczęcia śledztwa

Łyżwiarz miał bić dwóch kolegów z drużyny, gdy reprezentacja wyjeżdżała na międzynarodowe zawody. Do tego typu występków miało dochodzić w hotelach i restauracjach w 2011, 2013 i 2016 roku.

Koreańska sława sportowa

Lee to jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowców w Korei Południowej. Mistrzostwo w Pjongczangu w rywalizacji ze startu wspólnego (po raz pierwszy w historii rozegrano ten bieg), to jego drugi złoty medal olimpijski, a piąty w karierze. W Vancouver wygrał w biegu na 10 000 m pokonując słynnego Holendra Svena Kramera.

W dorobku koreańskiego zawodnika są jeszcze trzy srebrne medale igrzysk (na 5000 m z Vancouver oraz w drużynie z Soczi 2014 i Pjongczangu). Na mistrzostwach świata na dystansach wywalczył cztery krążki, w tym jeden złoty, a w czempionacie w short tracku pięć, w tym dwa złote.