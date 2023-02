Niemiecki poszukiwacz przygód przesunął granicę ludzkich możliwości

Savas wyruszył z peruwiańskiej stolicy Limy w listopadzie 2022 roku. Pokonywał średnio 60 kilometrów dziennie przez prawie trzy miesiące. Łącznie jego licznik zatrzymał 7 lutego się na 5170 kilometrach. Ponownie w Limie.

Nic nie mogło go powstrzymać

Śmiałek zmagał się z pustyniami, plażami, biegł przez lasy deszczowe i ośnieżone szczyty górskie, osiągając maksymalną wysokość przekraczającą 5000 metrów nad poziomem morza.

Z Limy pobiegł na południe, wzdłuż wybrzeża w kierunku granicy z Chile. Później skierował się w głąb lądu, w góry. Mijał tak znane miejsca jak rysunki z Nazca, jezioro Titicaca, miasto Cusco, peruwiański las deszczowy i niektóre z najwyższych partii Andów.

- Jeśli czegoś tak bardzo pragniesz, nic nie może cię powstrzymać. Bywało, że ból odczuwałem przez cały dzień, moje stopy krwawiły, ale to mnie nie powstrzymało. To moja pasja, musiałem to zrobić - mówił szczęśliwy po ukończeniu biegu.

- Największym wyzwaniem mentalnym był fakt, że biegłem codziennie. Niezależnie od tego, jak ciężko było, zamykałem oczy i kolejnego dnia zaczynałem od początku. Musiałem się uzbroić w cierpliwość i szukać nowej motywacji każdego dnia - dodał.