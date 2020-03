"Mam 31 śrub, które trzymają twarz". Koszmarna kontuzja nie zabrała marzeń o igrzyskach

Przybysz z przyszłości ze spiczastymi uszami, tak wygląda Miraitowa - maskotka letnich igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Miraitowa to połączenie dwóch japońskich słów: "mirai" - oznaczające przyszłość, oraz "towa" - wieczność. Czerwona maskotka - Someita - nawiązuje do kwiatu wiśni. Wyboru maskotek dokonało około pięć milionów japońskich dzieci ze szkół w kraju i za granicą.

3 listopada Wielka Brytania walczyła w kwalifikacjach olimpijskich z Malezją. Wyspiarze wygrali 5:2 i przypieczętowali awans na igrzyska. Ward był czołową postacią zespołu, wbił dwa gole, dążył do hat-tricka. I nagle piłka uderzona przez kolegę z drużyny trafiła - z prędkością około 50 mil na godzinę - w okolice lewego oka Warda.

Krew zalała jego twarz. Diagnoza brzmiała jak wyrok - uszkodzony oczodół i siatkówka, łącznie siedem złamań twarzy. Po kilku dniach przeszedł operację, licząc, że wzrok powróci. Nie powrócił. 29-letni Anglik zachowuje pewne widzenie peryferyjne w lewym oku, ale centralnie nie widzi nic poza - jak to określił - dużą szarą kroplą.

Źródło: Getty Images Sam Ward chwilę po uderzeniu piłką w twarz

Budzą go koszmary

O tym, co przeżywał w tamtych strasznych dniach, opowiedział w BBC. O zabiegu oka, na który musiał czekać dziesięć dni ze względu na rozmiary urazu i obrzęk twarzy, mówił: - W zasadzie zdjęli mi twarz. Przecięli głowę na jej czubku od ucha do ucha. Lekarze umieścili cztery metalowe płytki i 31 śrub. Operacja zakończyła się sukcesem, ale nadal nic nie widziałem.



Po jedenastu dniach znów wybrał się do specjalisty w Londynie. Ten przekazał mu, że siatkówka w jego oku została uszkodzona nieodwracalnie. - To był trudny dzień - przyznał Ward.



Musiał nauczyć się żyć na nowo, choć miewa koszmary. - Zawsze zamartwiałem się na zapas, nawet przesadzałem z tym, ale dźwięk uderzenia piłki był przerażający. Śniło mi się, że ludzie próbują rzutkami uszkodzić moje drugie zdrowe oko. Mnóstwo czasu spędziłem z psychologami - wyjaśnił.

Wrócił do pracy jako sprzedawca aut, ale też do treningów - pięć i pół tygodnia po operacji po raz pierwszy wsiadł na rower stacjonarny, rozpoczynając okres żmudnej rehabilitacji.

22 lutego wystąpił w barwach swojego klubu Old Georgians. Strzelił nawet gola. Nigdy tak się nie denerwował.

- To było pięć razy gorsze niż debiut w reprezentacji - wyznał. - Gram w specjalnych okularach lub w masce. Prawe oko to teraz moje okno na świat i muszę zrobić wszystko, żeby je chronić - dodał.



Bielecki przykładem

Jego głównym celem pozostają igrzyska w Tokio. - Nie wiem, czy byłoby coś, co znaczyłoby dla mnie więcej. Jestem w lepszej formie, niż się spodziewałem, ale droga od klubowego hokeja do tego na reprezentacyjnym poziomie jest bardzo długa. Nadal muszę ciężko pracować - oznajmił Ward, który w kadrze Anglii i Wielkiej Brytanii zagrał w 126 meczach, strzelił 72 gole, a w 2017 roku sięgnął po brązowy medal mistrzostw Europy.



Inspiracją dla Warda może być Karol Bielecki. Piłkarz ręczny stracił oko w 2010 roku w meczu towarzyskim reprezentacji. Zdążył ogłosić zakończenie kariery, ale później wrócił na boisko w specjalnie przygotowanych okularach. W wielkim stylu - do ośmiu klubowych trofeów (m.in. triumf w Lidze Mistrzów) dołożył brązowy medal mistrzostw świata 2015, a rok później został królem strzelców turnieju olimpijskiego w Rio.

