Nogi nie wytrzymały, obie połamane. "To był mój ostatni dzień jako gimnastyczki"

Najpierw jazda na jednym motocyklu, potem bokserski pojedynek na torze Igrali z własnym... czytaj dalej » W Baton Rouge, stan Luizjana, trwały regionalne półfinały akademickich mistrzostw USA w gimnastyce sportowej. Z trybun widowisko śledziło pięć i pół tysiąca widzów, kibicujących zawodniczkom na całego. Swój program rozpoczęła Cerio, reprezentująca Auburn University. Stanęła w rogu maty. Ruszyła. Wykonała pierwszą ewolucję, jak sprężyna wyskoczyła do drugiej - podwójnego salta w przód…

Dusza i serce zespołu

Źle wylądowała. Fatalnie. Jej nogi nienaturalnie się wygięły. Cerio upadła. Do leżącej natychmiast podbiegli sędziowie, potem koleżanki. Było jasne, że sytuacja jest bardzo poważna.

Z hali wynoszono ją przy owacji na stojąco, zgotowanej przez fanów. - Samantha ma zwichnięta kolana i pozrywane w nich więzadła – poinformował na antenie NBC News Jeff Graba , główny trener kobiecej reprezentacji gimnastycznej Auburn University.

Lokalna gazeta "The Times-Picayune" napisała o złamaniach w obu nogach.

Zdjęcia z wypadku są drastyczne.



Horrific moment gymnast Sam Cerio suffers gruesome double leg break mid-routine https://t.co/7AlkARygFLpic.twitter.com/IIVh4BtOip — The Sun (@TheSun) 8 kwietnia 2019





- To był mój ostatni dzień jako gimnastyczki – oświadczyła Cerio. – Nie tak wyobrażałam sobie zakończenie kariery. Trudno. Niczego nie żałuję. Jestem dumna z tego, kim się stałam dzięki sportowi.

Zdradziła, że jakiś czas temu przyjęła ofertę z zakładów Boeinga, gdzie będzie pracować jako pani inżynier.

- To weteranka, dusza i serce naszego zespołu – opowiadał Graba. – Po wypadku nie użalała się nad sobą, powiedziała, żebym wrócił do dziewczyn, bo zawody trwają.

Jej koleżanki wygrały, awansowały do finału.

Cerio uspokoiła wszystkich za pomocą mediów społecznościowych, ze szpitalnego łóżka. "Mam dużo czasu na wypoczynek, daję sobie radę " – zapewniła.