Stracił wzrok po uderzeniu piłką. "Teraz muszę wziąć to na klatę"

Koniec kariery zamiast igrzysk? Brytyjczyk stracił wzrok po uderzeniu piłką Sam Ward marzył o... czytaj dalej » Kariera Warda załamała się 3 listopada. Wielka Brytania grała wtedy z Malezją. Stawką był awans olimpijski. Akurat on strzelił tego dnia dwa gole, ale zwycięstwo i zagwarantowanie udziału na igrzyskach, dla niego drugich, przyćmił późniejszy wypadek.



W jednej z akcji Ward został pechowo trafiony piłką w okolice lewego oka i zalał się krwią. Długo leżał na boisku. Meczu nie dokończył.

W środku szary punkt

Pierwsza diagnoza mówiła o licznych złamaniach kości twarzy i uszkodzeniu siatkówki. Przestał widzieć na lewe oko i miał już nie wrócić do sportu. W poniedziałek te doniesienia zdementował. Owszem, urazy są liczne i nieodwracalne, ale marzyć o igrzyskach nie przestał.



- Chodzą słuchy, że skończyłem karierę, co absolutnie nie jest prawdą, nigdy nie było prawdą. To plotki - zapewnił w rozmowie z CNN.



- Straciłem częściowo wzrok w lewym oku, ale wciąż widzę peryferyjnie - dodał.



Widzenie peryferyjne oznacza, że dostrzega obiekty poza środkiem pola widzenia. W jego środku widzi natomiast szary punkt.

Źródło: Getty Images Sam Ward krótko po uderzeniu piłką w twarz

"Miałem pecha"

Ward operację przeszedł 13 listopada. W poniedziałek w końcu zdjęto mu z głowy 31 zszywek, czyli szwów mechanicznych.

- Po prostu miałem pecha. Byłem w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie. Teraz muszę wziąć to na klatę - Ward ani przez chwilę nie zwątpił w powrót na boisko.



W poniedziałek rozmawiał również z BBC. Na poważnie bierze pod uwagę występ na kolejnych igrzyskach.



- To moje marzenie. Nastawiałem się na te igrzyska od ładnych paru lat i mam nadzieję, że wrócę i na nich wystąpię. Według mnie mam dużą szansę na powrót. Muszę ciężko pracować i przejść pomyślnie rehabilitację - stwierdził.

Karol Bielecki dał przykład

Jak pokazał przykład Karola Bieleckiego, można grać i to z powodzeniem po odniesieniu tak dramatycznej kontuzji.

Polski piłkarz ręczny w 2010 roku stracił oko w trakcie towarzyskiego meczu kadry. Wrócił na parkiet, grał w specjalnie przygotowanych okularach i wywalczył osiem klubowych trofeów. Zdobył również brązowy medal mistrzostw świata w 2015 roku, a rok później został królem strzelców turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro.

Sam Ward wystąpił w 126 meczach Wlk. Brytanii. Zdobył w nich 72 gole. Grał na igrzyskach olimpijskich w Rio (2016), sięgnął po brązowy medal mistrzostw Europy (2017).