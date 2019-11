Koniec kariery zamiast igrzysk? Brytyjczyk stracił wzrok po uderzeniu piłką

Usłyszała żart, jej życie zamieniło się w piekło. "Ból sprawiał nawet dźwięk odstawianej filiżanki" Mistrzyni... czytaj dalej » Był dokładnie 3 listopada, a Wielka Brytania grała o olimpijski awans z Malezją. Wydawało się, że będzie to dzień Warda, bo napastnik strzelił dwa gole i w efekcie wprowadził swoją ekipę na igrzyska.

Tyle że sam 29-latek meczu nie dokończył. I może nie rozegrać też żadnego następnego.

Operacja nie pomogła

W jednej z akcji Ward został pechowo trafiony piłką w okolice lewego oka i zalał się krwią.

Diagnoza brzmiała dramatycznie - złamanie jednej z kości twarzy i zmiażdżona siatkówka.

Zawodnik stracił zdolność widzenia w kontuzjowanym oku, ale nie nadzieję. Czekał na operację, która miała zapewnić mu powrót do pełni zdrowia.

Źródło: Getty Images Sam Ward krótko po uderzeniu piłką w twarz

Przeszedł ją kilka dni po feralnym meczu w londyńskim Royal Hospital, o czym informował w mediach społecznościowych. "Teraz czekam, aż powróci wzrok" - pisał, publikując zdjęcia ze szpitalnego łóżka. Wtedy miał jeszcze uniesiony kciuk.



Wyświetl ten post na Instagramie. New cheek - completed it Could not thank Royal London hospital and how good our NHS service is. Now just to wait for the return of my vision. @gbhockey @nottssport @grayshockey @ogs_hockey #surgery #tbt #instadaily Post udostępniony przez Sam Ward (@samuel_ward13) Lis 14, 2019 o 6:53 PST





Okazuje się, że próba ratowania oka nie powiodła się, a brytyjskie media zdążyły już obwieścić, że pechowiec zmuszony jest zakończyć karierę. Na szczęście dość szybko pojawiło się sprostowanie ze strony samego Warda.

- W ciągu kilku ostatnich tygodni odbyłem trzy niezależne konsultacje. Wszyscy stwierdzili zniszczenie siatkówki, a zmiany są częściowo nieodwracalne. Wciąż mogę odzyskać wzrok, ale nie będzie to szybki proces. A czy będę mógł wrócić do hokeja, to pokaże czas - oznajmił sportowiec. - Mam do przełknięcia gorzką pigułkę, ale - jak wiecie - nie jestem osobą, która łatwo się poddaje i zrobię wszystko, bym mógł być brany pod uwagę w kontekście powołań na igrzyska - dodał.

Dwukrotna triumfatorka igrzysk kończy ze sportem. Obawia się utraty wzroku Dwukrotna... czytaj dalej » Sportowe CV Warda zamyka się na razie na 72 golach w 126 meczach kadry Wielkiej Brytanii, występie olimpijskim w Rio de Janeiro (2016) i brązowych medalach mistrzostw Europy (2017) oraz Igrzysk Wspólnoty Narodów (2018).

Karol Bielecki przykładem

Jak pokazuje historia, wyczynowy sport można uprawiać nawet po tak dramatycznej kontuzji i utracie wzroku w jednym oku. Doskonałym przykładem jest tu Karol Bielecki. Polski piłkarz ręczny w 2010 roku stracił oko w trakcie towarzyskiego meczu kadry.

Krótko po tamtych wydarzeniach ogłosił zakończenie kariery, ale na sportowej emeryturze nie wytrzymał długo i zakomunikował, że spróbuje wrócić na parkiet. Udało się w wielkim stylu, bo grając w specjalnie przygotowanych okularach, wywalczył osiem klubowych trofeów. Na jego szyi zawisł też brązowy medal mistrzostw świata w 2015 roku, a 12 miesięcy później sięgnął po tytuł króla strzelców turnieju olimpijskiego w Rio.

Źródło: Getty Images Karol Bielecki kontynuował karierę po utracie oka

Igrzyska olimpijskie Tokio 2020 na żywo na antenach Eurosportu i w usłudze Eurosport Player