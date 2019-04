Gimnastyczka złamała obie nogi. Do ślubu chce iść o własnych siłach

Na torze stracił obie nogi, ale nie marzenia. Nastolatek bliżej Formuły 1 Billy Monger,... czytaj dalej » 5 kwietnia, Baton Rouge stan Luizjana, regionalne półfinały akademickich mistrzostw USA w gimnastyce sportowej. Z trybun widowisko śledzi pięć i pół tysiąca widzów. 22-letnia Cerio, reprezentująca Auburn University, zaczyna swój program. Pierwsza ewolucja, druga - podwójne salto w przód…



Ląduje na nienaturalnie ugiętych nogach, pada na matę. Halę opuszcza na noszach. Wiadomo, że uraz jest bardzo poważny.

Cerio: jestem bardzo uparta

- Samantha ma zwichnięta kolana i pozrywane w nich więzadła – informował na antenie NBC News Jeff Graba , główny trener kobiecej reprezentacji gimnastycznej Auburn University. Lokalna gazeta "The Times-Picayune" pisała o złamaniach w obu nogach.



Zdjęcia z wypadku były drastyczne. Już ze szpitala uspokajała wszystkich sama Cerio. "Z całego serca dziękuję Wam za wsparcie i modlitwy" - wyznała w mediach społecznościowych. Ogłosiła, że to koniec jej sportowej kariery.



Rehabilitacja trwa, na razie Sam jeździ na wózku, stara się też poruszać przy pomocy chodzika. Sprawność chce odzyskać w tempie ekspresowym, bo już 1 czerwca stanie na ślubnym kobiercu. A do ołtarza chce iść o własnych siłach. - Jestem bardzo uparta, zrobię wszystko, by mi się udało. Mam wielkie wsparcie od fizjoterapeutów. I oczywiście od narzeczonego - opowiada.



Pewny tego, że była już zawodniczka cel osiągnie, jest Graba. - Jeżeli ktoś może tego dokonać, to na pewno ona. A rokowania są bardzo optymistyczne - oświadczył trener.



Horrific moment gymnast Sam Cerio suffers gruesome double leg break mid-routine https://t.co/7AlkARygFLpic.twitter.com/IIVh4BtOip — The Sun (@TheSun) 8 kwietnia 2019





Studentka inżynierii lotnictwa i kosmonautyki

Cerio sukcesy odnosi we wszystkim, za co się zabierze. W sporcie dostała się na poziom tak wysoki, że wybrano ją najlepszą gimnastyczką południowo-wschodniej konferencji. Jako studentka inżynierii lotnictwa i kosmonautyki wyniki osiąga tak wzorowe, że pracę zaproponowały jej zakłady Boeinga - jeszcze przed wypadkiem - a ona ofertę przyjęła.



- Jeżeli Sam zostałaby w świecie sportu, byłaby znakomitą trenerką - twierdzi Graba. - Nie zostanie, bo wiem, że jest zafascynowana swoimi studiami i to tej dziedzinie poświęci się całkowicie. Zawsze była maksymalnie skoncentrowana na tym, co robiła.

Źródło: instagram.com/sam_cerio/ Sam Cerio rozpoczyna nowy rozdział życia