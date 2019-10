Polityczny skandal na macie. Judoka nakłaniany do porażki, krajowa federacja zawieszona

"Przegrałem, bo sparaliżował mnie strach". Spór między rządami przeniósł się na matę Jeden z... czytaj dalej » Polityczna burza rozpętała się przy okazji rywalizacji w wadze do 81 kilogramów, a w samym jej środku znalazł się Saeid Mollaei, 27-letni mistrz świata z 2018 roku.

Do trenera dzwonił wiceminister

"Kilka minut przed walką ćwierćfinałową do irańskiego trenera zadzwoniono z kraju. Po drugiej stronie na linii był wiceminister sportu Davar Zani, który kazał wycofać Mollaeiego z rywalizacji, by uniknąć potencjalnego starcia z Izraelczykiem Sagim Mukim" - przekazała IJF krótko po zakończeniu imprezy.

Mollaei pojedynek wygrał. To miało swoje konsekwencje.

Przed półfinałem z Irańczykiem miał kontaktować się już szef tamtejszego komitetu olimpijskiego, który ponoć namawiał go do oddania pojedynku z Belgiem Matthiasem Casse walkowerem.

Mollaei ostatecznie przegrał. Nie musiał więc walczyć w finale z Mukim. W pojedynku o brązowy medal Irańczyk uległ jeszcze Gruzinowi Luce Maisuradze.

"Przegrałem, bo sparaliżował mnie strach. Potrzebuję pomocy. Boję się o siebie i moją rodzinę. Nawet jeśli władze mojego kraju twierdzą, że bez problemów mogę wrócić, to jednak się boję" - oświadczył z kolei sam Mollaei, który dodał, że zrobił to "dla nowego życia" i w obawie o bezpieczeństwo ukrywa się w Niemczech.

Źródło: Getty Images Saeid Mollaei jest mistrzem świata z 2018 roku

Potwierdzone zeznania

Przedstawiciele irańskiej federacji zaprzeczyli doniesieniom, jakoby naciskali na Mollaei, by nie doszło do pojedynku z Izraelczykiem Mukim. Twierdzą, że zawodnik skłamał, gdyż zależy mu na przyspieszeniu procesu zmiany obywatelstwa.



Kazali mu przegrać, żeby nie trafił na Izraelczyka. "Boję się" "Potrzebuję... czytaj dalej » Zeznania zawodnika potwierdził zaś obecny z nim w Japonii i mówiący po persku Abdullo Muradov, który słyszał rozmowy wiceministra sportu oraz przewodniczącego narodowego komitetu olimpijskiego z judoką.



Irańska federacja zostanie odwieszona przez IJF tylko wówczas jeśli zagwarantuje, że jej zawodnicy będą walczyć z rywalami z Izraela we wszelkich turniejach.

Historia zna więcej przypadków

To nie był pierwszy przypadek na imprezie wysokiej rangi, by sportowiec z krajów arabskich czy Iranu był nakłaniany do rezygnacji z walki z reprezentantem Izraela.



Na igrzyskach w Atenach w 2004 roku irański mistrz świata w judo Arash Mirasmaeili odmówił rywalizacji z Ehudem Vaksem i w glorii bohatera wrócił do ojczyzny. W 2016 roku w Rio egipski judoka Islam El Shehaby został wykluczony z igrzysk po tym, jak odmówił podania ręki Izraelczykowi Orowi Sassonowi po zakończeniu pojedynku.