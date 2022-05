Tragiczne świętowanie zwycięstwa. Zawodnik nie przeżył upadku z mostu

Według doniesień francuskich mediów 31-latek w piątek skoczył do rzeki z mostu Pont Vieux w Montauban z wysokości 22 metrów po wyjściu z nocnego klubu, gdzie bawił się z kolegami z zespołu. Kilka godzin wcześniej pokonali oni jego byłą ekipę, RC Narbonne, na drugim poziomie rozgrywkowym. Jody Lukoki nie żyje. Grał między innymi w Ajaksie Amsterdam Jody Lukoki zmarł... czytaj dalej »

Nieudana akcja ratunkowa

Okoliczności tego nieszczęśliwego zdarzenia są badane przez miejscową prokuraturę. Obecnie uznaje się je za tragiczny wypadek, który nie miał bezpośredniego związku ze wspomnianą imprezą.

Zespół zmarłego rugbisty poinformował w komunikacie, że Meafuę próbował ratować jeden z kolegów z drużyny. Niestety w efekcie sam potrzebował pomocy strażaków i wylądował w szpitalu z objawami hipotermii.

"Cały klub jest zszokowany tą tragedią, a nasze myśli są teraz z jego żoną, dziećmi, kolegami z drużyny i kibicami zespołu" - napisano w oświadczeniu.

Samoańczyk trafił do Francji w 2015 roku, przenosząc się do Narbonne. Po tej przygodzie wrócił do Australii, ale od 2018 roku aż do teraz ponownie rywalizował we francuskich rozgrywkach.