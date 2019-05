Dwulatka na boisku, na ratunek ruszył zawodnik. "Jedna z najdziwniejszych rzeczy, jakie widziałem"

Zdarzenie miało miejsce podczas meczu amatorskiej ligi rugby VAFA w Australii. Rywalizowały drużyny St Bernard's i Old Melburnians. A jak rugby, to oczywiście walka wręcz, o każdą piłkę. W pewnym momencie na boisko niepostrzeżenie weszła mała dziewczynka. I to akurat nieopodal tam, gdzie toczyła się akcja. Co więcej, piłka już leciała w jej kierunku.

Na szczęście dwulatkę w porę zauważył gracz ekipy Alex McLead, który wziął dziewczynkę na ręce i bezpiecznie przetransportował za linię boczną przekazując dziecko sędziemu. Rodzice zagubionej dziewczynki odetchnęli.

- W sobotę w St Bernard zawsze jest mnóstwo dzieci, ale nigdy nie widziałem ich tak blisko linii granicznej, gdzie sam biegam z seniorami - powiedział McLeod australijskim mediom.

Bohater poczuł ulgę

- To jedna z najdziwniejszych rzeczy, jakie widziałem na boisku. Piłka faktycznie leciała w jej kierunku, a w okolicy było kilku graczy. Będąc najbliżej pola, pomyślałem, że najlepiej będzie ją podnieść i wyprowadzić - relacjonował bohater. - Poczułem ulgę, że jej nie upuściłem - dodał.

David Biggs, ojciec dwuletniej Pippy, powiedział, że córka bawiła się piłką z grupą innych dzieci poza boiskiem. Nie zdawał sobie sprawy z tego, co się stało chwilę później.

- Nie spuszczałem z jej oka, a potem nagle zobaczyłem czerwoną kurtkę na boisku. Początkowo myślałem, że to piłka i dopiero po chwili zrozumiałem, co się stało - wyznał zszokowany pan Biggs gazecie "Herald Sun", która poświęciła duży artykuł temu wydarzeniu.

Oczywiście McLeodowi był wdzięczny za interwencję. - Miał okazję złapać piłkę, a złapał dziewczynkę w czerwonej kurtce - dziękował.

Na oficjalnej stronie stowarzyszenia VAFA na Facebooku jest informacja, że dziewczynka była bezpieczna, gdy zawodnik przyszedł jej na ratunek.