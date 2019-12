Bez prądu, wody i lodówki. Mistrz z dzielnicy biedy

Pokonała ból, zdobyła olimpijski brąz. Niesamowita historia Petry Majdič Petra Majdič... czytaj dalej »

30-latek jest kolejnym bohaterem naszego cyklu "Against all odds", a więc "Przeciwko wszelkim przeciwnościom".

Jerry od małego wiedział, że chce zostać rugbistą. Od początku nie było mu łatwo, bo system szkolenia w Fidżi wygląda bardzo ubogo. Marzenia jednak się spełniły. Tuwai w 2016 roku razem z reprezentacją zdobył mistrzostwo olimpijskie w Rio w siedmioosobowej odmianie rugby.

- Niemal całe życie gram w rugby - mówi Jerry, który wciąż mieszka w jednej z biedniejszych dzielnic w stolicy kraju Suvie. Policja twierdzi, że to jeden z najbardziej niebezpiecznych regionów tego miasta.

Ciągle walka o przetrwanie

- Życie tutaj to walka. Musimy mocno pracować, by mieć co włożyć do garnka. Każdy rodzic, każda rodzina się z tym boryka. Nie mamy prądu, wody, lodówki, telewizji. Nie mamy niczego - przyznaje mama zawodnika.

- Kiedy ludzie przychodzą do naszej bazy treningowej, są zaskoczeni. Tu jest pięknie, ale nie ma wiele sprzętu. Pod tym względem w Fidżi wszystko jest tak samo niedofinansowane. Rugby w Fidżi nie ma wielu funduszy. Nasz budżet nie jest taki jak w Australii, Nowej Zelandii czy Anglii. Oni inwestują miliony w programy rozwojowe. Musimy liczyć każdy grosz - tłumaczy Jerry Tuwai.

30-letni rugbista ma zaledwie 170 centymetrów wzrostu i jest najniższym zawodnikiem reprezentacji. To jednak nie przeszkadza mu w mijaniu rywali i zdobywaniem kolejnych punktów za przyłożenia.

- Jako najniższy w drużynie muszę się zawsze nieźle napracować, by osiągnąć to, co więksi koledzy- dodaje.

Jerry Tuwai to człowiek, który na boisku prezentuje to, co przeszedł w życiu. Walczył zawsze o rodzinę, przyjaciół, a teraz robi to samo w reprezentacji.

