Wybrano najlepszych sportowców 2019 roku. Hamilton musiał podzielić się nagrodą

Hamilton, Messi, Biles

Następnie rozpoczęło się nagradzanie zwycięzców. Po raz pierwszy w historii w kategorii Sportowiec Roku triumfowały dwie osoby. Kapituła składająca się z wybitnych osobistości związanych ze światem sportu podzieliła głosy między mistrza świata F1 Lewisa Hamiltona i piłkarza FC Barcelony, zdobywcę Złotej Piłki i mistrzostwa Hiszpanii Lionela Messiego.

Drugi z wymienionych nie mógł pojawić się podczas ceremonii, ale podziękował za wyróżnienie.

Wśród kobiet zwyciężyła Biles, która poprowadziła gimnastyczną reprezentację Stanów Zjednoczonych do piątego z rzędu triumfu na mistrzostwach świata. Tym samym została najbardziej utytułowaną gimnastyczką w historii tej imprezy – łącznie zdobyła aż 25 medali.

Wróciła po strasznym wypadku

Za Powrót Roku nagrodzono Sophię Floersch, która w 2018 roku podczas zawodów Formuły 3 miała straszliwy wypadek, w wyniku którego musiała przejść 17-godzinną operację. Niecały rok później powróciła do ścigania.

W kategorii Przełom Roku nagrodzono kolumbijskiego kolarza Egana Bernala, który wygrał ostatnią edycję Tour de France.

Z kolei Niepełnosprawnym Sportowcem Roku została Amerykanka Oksana Masters, która odnosiła sukcesy m.in. w wioślarstwie, biegach narciarskich, kolarstwie ręcznym i biathlonie. Gdy była dzieckiem, amputowano jej obie nogi.

Źródło: Getty Images Oksana Masters

Koszykarze też z nagrodami

Drużyną roku została reprezentacja RPA w rugby, która w finale mistrzostw świata pokonała Anglię. Natomiast w kategorii Wyjątkowe Osiągnięcie uhonorowano męską reprezentację Hiszpanii w koszykówce, zdobywców mistrzostwa Europy.

Były koszykarz został również nagrodzony za Całokształt Kariery – nagroda powędrowała do Niemca Dirka Nowitzkiego. W barwach Dallas Mavericks spędził całą karierę, a w 2011 zdobył mistrzostwo ligi NBA.

Nagrody Laureus są przyznawane od 2000 roku. Najczęściej nagradzanym sportowcem w historii był Roger Federer, który triumfował pięciokrotnie. Wśród kobiet czterokrotnie zwyciężała Serena Williams.