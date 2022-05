Skandaliczny gest młodego Rosjanina. Rozprawiono się z nim po cichu

Władysław Hieraszkiewicz po trzecim ślizgu podszedł do kamery i wyjął kartkę z napisem: „No war in Ukraine”. Zawodnik nawiązał do napiętej sytuacji politycznej między Rosją i Ukrainą. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

10 kwietnia Seweriuchin wygrał w Algarve wyścig mistrzostw Europy juniorów w swojej kategorii wiekowej. Do Portugalii pojechał jako zawodnik szwedzkiego zespołu Ward Racing, ale reprezentował Włochy. Licencję tego kraju otrzymał po rosyjskiej napaści na Ukrainę (od tego czasu rosyjscy sportowcy są wykluczani z rywalizacji w ogóle albo występują jedynie pod neutralną flagą).

Seweriuchin na podium, podczas ceremonii medalowej, gdy wybrzmiały pierwsze takty włoskiego hymnu, pozdrowił publiczność salutem rzymskim, rozpowszechnionym w XX wieku przez faszystowskie ugrupowania. Po wykonaniu skandalicznego i zakazanego gestu wybuchł śmiechem, którego długo nie mógł powstrzymać. Jego zachowanie miało prawo zbulwersować, zwłaszcza w obliczu rosyjskiej napaści i informacji o kolejnych zabitych oraz masakrach dokonywanych na ludności cywilnej Ukrainy.



На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.



Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia@fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP — Freel (@FreelFreel) April 10, 2022

Przeprosiny z kartki, potem kary

Następnego dnia nastolatek opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym przeprosił. Przeprosiny, w języku angielskim, przeczytał z karki. - Chciałbym przeprosić każdego za to, co miało miejsce. Jestem gotowy ponieść karę - zapowiedział. Zapewnił też, że gest nie był wyrazem popierania nazizmu.

"I'm ready to be punished."



Artem Severiukhin, 15, has apologised after he performed an 'unacceptable gesture' when celebrating his victory in the FIA Karting European Championship. pic.twitter.com/5IHa3cP1hV — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 12, 2022

Mistrz olimpijski przyznał, że już nigdy nie będzie reprezentować Rosji. "Świat już nie będzie taki sam" Aleksander Lesun... czytaj dalej » Mimo to na zawodnika posypały się kary. Zespół Ward Racing błyskawicznie odciął się od Rosjanina. "Jesteśmy głęboko zawstydzeni zachowaniem kierowcy" - ogłoszono i na tym nie poprzestano. Seweriuchin został zwolniony.

Potem włoski Automobile Club (ACI) cofnął licencję wyścigową Seweriuchina, określając jego gest jako "nie do opisania i nie do zaakceptowania". Oznacza to, że Rosjanin nie może startować w żadnych kartingowych zawodach.

FIA zapowiada, ale nie informuje

Specjalne śledztwo w bulwersującej sprawie wszczęła Międzynarodowa Federacja Samochodowa. Jeszcze w kwietniu FIA zaprosiła Seweriuchina na przesłuchanie w formie wideokonferencji. Dodano również, że wszelkie informacje na temat ewentualnych kar zostaną podane do publicznej wiadomości.

Minęło kilka tygodni, tymczasem na stronie federacji wciąż nie pojawiły się żadne nowe wieści. O karze dla Seweriuchina dowiadujemy się natomiast z fachowych serwisów i z oficjalnych protokołów wyścigu, które uległy korektom i do których dodano suplement dotyczący Rosjanina.

Jak podał w piątek między innymi Keith Collantine, założyciel strony racefans.net, w dokumencie FIA potępiła zachowanie Rosjanina, określając je jako "naganne". Młody kierowca złamał pięć punktów regulaminu, między innymi "publicznie podżegając do przemocy lub nienawiści".

Przesunięty na koniec stawki

Okolicznością łagodzącą nie było dla federacji wyrażenie skruchy przez zawodnika. Jak podaje racefans.net, decyzją FIA, zawodnik został "zdyskwalifikowany" z zawodów i automatycznie przesunięty na ostatnie miejsce.

Nazwisko Rosjanina zniknęło też z pierwszego miejsca klasyfikacji generalnej sezonu.