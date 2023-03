Rosjanie i Białorusini dopuszczeni do startów. "Jesteśmy zszokowani i oburzeni"

Emmanuel Katsiadakis.(z lewej) do obecny szef federacji

Andre Sanita z Niemiec po zaciętej walce wygrywa z Siu Lun Cheungem. Tym samym przechodzi do kolejnej rundy. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Sensacja. Olha Kharlan przegrywa z Hengyu Yang. Ukrainka była jedną z największych pretendentek do medalu, a odpadła już po pierwszym spotkaniu. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

FIE podczas piątkowego kongresu nadzwyczajnego opowiedziała się za przywróceniem Rosjan i Białorusinów do rywalizacji w zawodach międzynarodowych. Decyzja dotyczy zmagań indywidualnych oraz drużynowych. Ma obowiązywać od kwietnia, "z zastrzeżeniem ewentualnych zaleceń czy przyszłych decyzji MKOl", jak podaje źródło AFP.

Ukraińcy protestują

Zagłosowali i zdecydowali. Rosjanie i Białorusini dopuszczeni do rywalizacji Podczas... czytaj dalej » "Jesteśmy zszokowani i oburzeni tą decyzją i natychmiast zwołujemy posiedzenie prezydium, aby zdecydować o naszej odpowiedzi na decyzję FIE i ewentualnym odwołaniu od niej. W weekend będziemy konsultować się z członkami federacji, sportowcami, trenerami, Narodowym Komitetem Olimpijskim i Ministerstwem Sportu" - można przeczytać w oświadczeniu Ukraińskiej Federacji Szermierczej.



Wyraziła ona ubolewanie z powodu faktu, że FIE głosowała za powrotem do rywalizacji sportowców obu krajów pod neutralnym sztandarem rok po ich wykluczeniu z powodu wojny na Ukrainie "wbrew kategorycznym sprzeciwom strony ukraińskiej i jej sojuszników".



Po decyzji FIE szermierka staje się pierwszym sportem, który reintegruje sportowców z Rosji i Białorusi, rok po ich wykluczeniu z powodu wojny na Ukrainie.

Źródło: Getty Images Ukraińcy nie wyobrażają sobie rywalizacji z Rosjanami

Większość była za

Około 65 proc. spośród członków FIE, zebranych w piątek na nadzwyczajnym kongresie w Lozannie, głosowało za powrotem do rywalizacji rosyjskich i białoruskich sportowców, drużyn oraz działaczy.



Federacja musiała podjąć decyzję odnośnie wykluczonych zawodników w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Eliminacje rozpoczną się w kwietniu i potrwają do wiosny 2024 roku.



Rosyjscy szermierze, jedni z najlepszych na świecie, zdobyli trzy złote medale podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, rywalizując pod neutralną flagą Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.



Światowa federacja przez ostatnie lata była kierowana przez rosyjskiego oligarchę Aliszera Usmanowa, którego po wybuchu wojny na Ukrainie tymczasowo zastąpił Grek Emmanuel Katsiadakis.